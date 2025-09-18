Recorrido histórico de Las Aguas por Triana: el viejo arrabal se engalana para el 275 aniversario de la hermandad

Colgando de un balcón de la calle Pureza ondea estos días una balconera con el misterio de Las Aguas. Para celebrar su 275 aniversario, la Hermandad, ahora ubicada en el Arenal, ha vuelto a San Jacinto, el templo que vio nacer la originaria hermandad de penitencia en 1750 y en el que estuvo hasta 1942. La Cruz de Guía de la corporación volverá a cruzar el Puente de Triana como hizo durante años antes de trasladarse a Sevilla en una imagen que quedará para la historia.

Desde el pasado día 16, el Santísimo Cristo de las Aguas y la Virgen del Mayor Dolor presiden el altar mayor de la Parroquia de San Jacinto en el paso de misterio en una imagen que no se ve desde principios del siglo XX y que pocos recuerdan. De hecho, aprovechando la ocasión, la Hermandad volverá a la Parroquia de Santa Ana en un guiño a la historia, como muchas corporaciones del arrabal, las primeras estaciones de penitencia fueron hacia la catedral trianera.

Solo los más mayores tienen recuerdos de haber pasado su infancia en San Jacinto. La Hermandad tuvo que abandonar el templo de los dominicos en 1942 después de diferencias con la Orden y tras un aparatoso incendio en el que la corporación perdió a sus titulares. Fue Antonio Illanes, el escultor por antonomasia de la época y hermano mayor de la Hermandad en este momento, quien esculpió al nuevo Cristo de las Aguas, con el que la Cofradía procesionó desde varias iglesias hasta recaer en su actual sede canónica.

Recorrido de vuelta

Después de varios días de actos que los hermanos guardarán para siempre en el recuerdo, la Hermandad tomará este viernes de nuevo el camino a su actual domicilio en la Capilla del Rosario, junto a las Atarazanas. Después de una misa, las calles de Triana, del que fue su barrio, volverán a llenarse para verla salir y cruzar de nuevo las puertas de San Jacinto a las 21:00. Acompañado de los hermanos de la corporación, el paso cruzará de nuevo el Guadalquivir hasta llegar de nuevo a la calle Dos de Mayo a las 2:40.

En concreto, la comitiva recorrerá Pagés del Corro, San Jacinto, Rodrigo de Triana, Pelay Correa, Párroco Don Eugenio, Pureza, Plaza del Altozano, Puente de Isabel II, Reyes Católicos, Pastor y Landero, Adriano, Toneleros, Real de la Carretería, Velarde, General Castaño, Rodo, Dos de Mayo, Temprado. Además, el cortejo lo abrirá la Agrupación Musical Juvenil Virgen de los Reyes y la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario de Cádiz, acompañará al misterio.