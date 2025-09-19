Un palio en el Parlamento Europeo: el Arte Sacro sevillano desembarca en Bruselas para una exposición histórica

Primero fue la histórica procesión de El Cachorro en Roma el pasado mes de mayo y ahora una exposición única en el Parlamento Europeo. La Semana Santa de Sevilla es cada vez más internacional y esta nueva cita, que se celebrará entre los días 22 y 26 de septiembre, es solo una muestra más de las dimensiones que está alcanzando el arte sacro de la capital andaluza más allá de Despeñaperros.

Tras más de un año de gestiones, el Parlamento Europeo acogerá del 22 al 26 de septiembre una exposición de arte sacro sevillano. Allí, estarán expuestos el palio de Madre de Dios de la Palma (Cristo de Burgos), los respiraderos del Señor de Pasión, el frontal del Cristo de la Sed, la túnica bordada del Señor de la Sentencia (La Macarena), Cristo de la Humildad y Paciencia (Esperanza de Triana), La Virgen de los Dolores de Montes de Oca y el busto del Señor de la Sagrada Cena de Sebastián Santos.

Montaje de la exposición del arte sacro en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas / El Correo

"Está todo el mundo alucinando", confiesan fuentes de Bruselas a El Correo de Andalucía mientras los operarios belgas terminan de colocar el techo de palio y los respiraderos. Las obras hispalenses han llegado en la mañana de este jueves a las dependencias del Parlamento Europeo en la capital Belga. Las obras sevillanas se ubicarán en uno de los halls del edificio, por el que pasan diariamente los europarlamentarios y los visitantes llegados de toda la Unión Europea.

Las copias de Pakistán sobre la mesa

Han sido meses de idas y venidas de dirigentes sevillanos y europeos para explicar la importancia de esta muestra y la magnitud de las obras sacras, que a muchos europarlamentarios les costaba visualizar. Además, de las dificultades para convencer a los políticos europeos de la magnitud del evento, se han sumado también las complicaciones para introducir las obras de arte en el edificio de la Unión Europea ante la mirada de los curiosos.

Ente los objetivos de esta cita, el eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido, promotor de la misma, ha establecido la posibilidad de negociar aranceles con las autoridades de Bruselas para frenar la llegada de piezas realizadas en Pakistán. "Hay que hacer llegar a los responsables de negociar con los países, sobre todo los asiáticos, de que hay que cumplir unas reglas y de que hay que jugar con las mismas cartas", señalaba el dirigente en la presentación que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Sevilla.

La muestra ha sido fomentada por el Partido Popular Europeo, que ha colaborado con el equipo municipal y los artesanos para sacar adelante la exposición. La iniciativa no se reducirá solo a esta selección de piezas, sino que irá acompañada por los sones de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, que se trasladará hasta la capital de la Unión Europea para dar un concierto el jueves a las 19:30 en la Iglesia de Nuestra Señora (Sablon).

Aunque el arte sacro ha sido global, hoy Andalucía, y Sevilla en concreto, se ha convertido en uno de los últimos reductos gracias a las cofradías, a las que destinan más del 95% de sus creaciones. El objetivo de esta exposición es dar a conocer el trabajo que los artesanos andaluces llevan siglos haciendo y que se ha convertido en una forma de mantener la esencia de las tradiciones sevillanas y un legado que permanece en los talleres.