El renacer de las Aguas de Triana: así fue la primera salida extraordinaria del curso cofrade en Sevilla

Quiso el cielo de Sevilla ser caprichoso y tiñó las calles de color sepia como aquellas estampas antiguas. En la calle Pagés del Corro se respiraba un ambiente distinto al de una simple tarde de viernes. Las colgaduras de damasco rojo y la bulla delante de la Parroquia de San Jacinto hacían presagiar que algo distinto iba a ocurrir. La Hermandad de las Aguas volvía a encontrarse con sus orígenes, en Triana y en su sede fundacional. Cerraba así una enorme herida de más de tres cuartos de siglo. Era una hermandad distinta a la que salió del templo dominico, con distintas imágenes, distintos pasos e incluso distintas advocaciones.

Pero el corte romántico de aquella corporación exiliada de Triana seguía perenne en el tiempo. Pasaban cinco minutos de las nueve de la noche cuando la cruz de guía de caoba y plata se ponía en marcha cruzando el porche desprovisto de cualquier rastro del añorado ficus. Más de dos centenares de hermanos y representaciones de todas las hermandades del Lunes Santo y del barrio de Triana formaron parte de un nutrido cortejo.

Poco menos de media hora tardó en salir el paso del Santísimo Cristo de las Aguas. La altura de la puerta no permitió que la cruz del Cristo no saliera completamente erguida en el paso, enterrando a la imagen hasta las rodillas en la mesa del paso. Acompañaba al Señor todas las figuras secundarias que salen cada Lunes Santo. No obstante, había diferencias notables con Semana Santa ya que la cera y el exornó floral era mayorita blanco sustituyendo al morado corporativo de la hermandad del Dos de Mayo.

La Hermandad de las Aguas volvió a salir de San Jacinto, su sede fundacional para celebrar su 275 aniversario como Hermandad / Pablo García Torrejón

En lo musical, la Agrupación Musical Juvenil Virgen de los Reyes abrió el cortejo y la Banda de Cornetas y Tambores del Rosario de Cádiz puso sus sones al misterio. Destacó el estreno de la marcha Aguas de Manuel Jesús Guerrero y que sonó en segundo lugar tras la salida del portentoso misterio.

En una chicotá recorrió el paso de misterio la distancia que le separaba de la Capilla de la Estrella en la que esperaba una representación de la hermandad del Domingo de Ramos. Lo mismo ocurrirá en los saludos a la Parroquia de Santa Ana, la Capilla de los Marineros, en el Baratillo y en la Carretería, volviendo a la Capilla del Dos de Mayo a las 2:40 horas de la madrugada.