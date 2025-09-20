La hermandad de Santa Genoveva dedica un azulejo al escultor José Paz Vélez junto al arco del Postigo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al hermano mayor de Santa Genoveva, Enrique González Eulate, han inaugurado un azulejo que la corporación del barrio del Tiro de Línea ha instalado en el número 27 de la calle Arfe, junto al bar La Isla, en el lugar que José Paz Vélez talló a las imágenes de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de las Mercedes Coronada entre 1956 y 1957.

En el acto han participado miembros de la junta de gobierno de la hermandad de Santa Genoveva, antiguos hermanos mayores de la corporación, el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés; el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, y la delegada del Distrito Sur, Blanca Gastalver.

En este sentido, Sanz ha destacado, en la inauguración de esta cerámica realizada por Maribel Parente, que "con este recuerdo reconocemos a un hijo ilustre de Sevilla que con sus manos hizo posible la creación, entre los años 1956 y 1957, de dos de sus grandes devociones: El Señor Cautivo y la Virgen de las Mercedes. Dos faros devocionales de la ciudad y, sobre todo, de su barrio del Tiro de Línea que cada Lunes Santo hacen que toda Sevilla camine detrás del Cautivo y su madre de las Mercedes".

El alcalde de Sevilla inaugura el azulejo que la hermandad de Santa Genoveva dedica al escultor Paz Vélez junto al arco del Postigo / Ayuntamiento de Sevilla

"Desde hoy, este barrio del Arenal y su arco del Postigo, por el que cada Semana Santa pasa la hermandad de Santa Genoveva, será aún más Tiro de Línea con este azulejo en reconocimiento a José Paz Vélez. Se cumplen 14 años de su fallecimiento y siempre lo recordaremos a través de sus obras y esta placa cerámica. Quiero dar la enhorabuena a la hermandad por esta iniciativa que hoy se hace realidad. Y se hace en pleno mes de septiembre, en la semana en la que celebráis el triduo a la Virgen de las Mercedes como cada mes de septiembre, ese mes que tenéis grabado a fuego en el Tiro de Línea desde hace casi tres cuartos de siglo", ha señalado Sanz.

Por todo ello, el alcalde ha finalizado dando su "abrazo más sincero a todos sus hermanos y a los devotos del Cautivo y las Mercedes, a los que tan cerca siento y que me acogen con sus brazos abiertos cada vez que los visito".