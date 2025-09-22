La Recogía
El artista Antoine Cas será el cartelista de la Semana Santa de Sevilla 2026: entre el clasicismo y la vanguardia
El Consejo elige al artista, conocido por su uso del color, que cuenta con una amplia trayectoria en la cartelería cofrade y de Fiestas de la Primavera
Ya hay nuevo cartelista para la Semana Santa de Sevilla 2025: Antoine Cas, Casamitjana. En un mensaje en la red social X, el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha informado de que la Sección de Penitencia del Consejo,m con el conocimiento de la Junta Superior, ha designado a este artista para realizar el cartel anunciador de la próximo semana de Pasión, que arranca el 29 de marzo con el Domingo de Ramos.
Antonio Cas tiene una larga experiencia en la cartelería cofrade y en las fiestas de la primavera en general. En 2024, para el encargo que le hizo el Ayuntamiento, recurrió a la imagen del torero David Galván en una plaza imaginaria con todos los elementos de Sevilla para anunciar las Fiestas de la Primavera donde tenía un especial protagonismo la Esperanza de Triana. Pero es en la cartelería cofrade donde ha ido explorando sus límites en un equilibrio entre el clasicismo y la vanguardia. El mundo cofrade no es monolítico respecto a la opinión de su obra pero no suele dejar indiferente. Destaca de su cartelería reciente el cartel de la Semana Santa de Cádiz 2022, el cartel de la Semana Santa de Huelva de 2021, el paño de la Verónica de la Hermandad del Valle y las distintas imágenes del clásico programa de mano El Llamador, de Canal Sur Radio.
Casamitjana es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en las especialidades de Conservación y Restauración, y Pintura, así como en Historia del Arte, con diferentes cursos y masters. Artista que "adapta el barroquismo de nuestra historia cofrade al mundo del arte contemporáneo con una total maestría", se lee en su página oficial.
Ha realizado exposiciones en galerías de Francia e Italia, participando en ARCO Madrid 2012-15. Ésta última representado por el Stand de ABC. También participa anualmente en Art Montpellier, así como en Art París y en Lisboa donde está presente con obra gráfica en Darwin Roon.
"Sus trabajos oscilan entre un exhaustivo análisis del trabajo y un estudio limpio y frontal del color, donde tiene como referente al pintor americano Rothko", explica en su página.
