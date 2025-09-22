El rostro de la Esperanza llega a la calle Asunción: Los Remedios se engalana para la Misión

La calle Asunción se ha convertido estos días una continuación de la calle Pureza, su vecina en el barrio de Triana. El próximo sábado 4 de octubre, la Virgen de la Esperanza recorrerá una de las arterias de barrio de Los Remedios en busca del Parque de María Luisa para llegar al Polígono Sur y en la calle ultiman todos los detalles para que el paso de la Dolorosa por el barrio de la Feria sea inolvidable.

El pasado viernes un grupo de operarios llegó a la esquina de la calle Asunción con Virgen de Regla para colocar un vinilo de la Esperanza de Triana ante la atenta mirada de los vecinos que no entendían muy bien qué estaba ocurriendo. Al irse dejaban atrás el rostro de la Virgen de la calle Pureza para que todos los vecinos de Los Remedio y viandantes puedan verla al pasar.

"No sabes el mural que han puesto de la Trianera en la calle Asunción porque pasa por aquí por las misiones", explica una chica por teléfono mientras sus ojos se van a la mirada de la Virgen. Hace ya tres días que en la calle hay una vecina nueva, pero quienes pasan por delante no pueden evitar pararse a mirar y a tomar alguna foto. Los más mayores del barrio, que pasean con sus andadores aprovechan los bancos que hay frente al escaparate para sentarse a descansar y contemplarla un ratito. "¿Por qué está aquí la Esperanza?", pregunta una de ellas.

La Esperanza, en los balcones

Junto a la foto del rostro de la Dolorosa del siglo XVII hay una explicación que da la Hermandad del arrabal detallando todos los porqués. "Sabías que fue la Hermandad de la Esperanza de Triana quien pidió bautizar esta calle con el nombre de la Asunción?", comienza la corporación. Según detallan, después de que en 1950 el Papa Pío XII proclamara el dogma de la Asunción de la Virgen María, que se celebra cada 15 de agosto, la Hermandad propuso al Ayuntamiento nombrar así una calle de la zona y así fue.

La Hermandad ha aprovechado la ocasión para evangelizar y ha dedicado uno de los espacios para explicar qué significa el Dogma de la Asunción. De esta forma, ha detallado que se trata de "una verdad fundamental de la fe católica que establece que la Virgen María, al término de su vida terrenal, fue elevada al cielo en cuerpo y alma, sin experimentar la corrupción de la tumba", para que los vecinos conozcan el motivo del nombre de la vía.

Hace 75 años desde ese momento y ahora, la Hermandad y la calle se preparan para estrechar aún más sus lazos el día que, por primera vez, la Esperanza pase por las calles del barrio de Los Remedios. Así, ante este evento, desde la Corporación han pedido a los vecinos que engalanen sus ventanas y balcones. "Querido vecino, la Esperanza viene a vernos", se lee en un mensaje similar al que los hermanos dejaron por las calles del barrio de cara a la Magna.

Detalle de los balcones de la calle Asunción. / Victoria Flores

"Te invitamos a engalanar tu balcón o fachada para recibir a la Madre de Dios en esta histórica jornada", sostiene la fachada. No son pocos los que han hecho caso a las indicaciones y, cuando uno pasea por esta vía peatonal y mira hacia arriba se encuentra con el rostro de la Virgen más de una docena de veces. Desde imágenes de la Dolorosa hasta balconeras especiales de la Hermandad en las terrazas, como los vecinos hacen de cara a la Cabalgata de Reyes Magos.