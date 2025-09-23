La exposición del paso de Cristo devuelve la polémica a Los Estudiantes: "El balón está en el tejado de la Hermandad"

La celebración, después de dos intentos, de las elecciones en la Hermandad de los Estudiantes el pasado 10 de septiembre parecía que traerían la tranquilidad al seno de la Corporación. Sin embargo, menos de 15 días después, y a solo unos días de la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno, la actual ha expuesto el nuevo paso del Cristo de la Buena Muerte y la polémica ha vuelto. Para muchos, decantarse por una candidatura u otra respondía también a apoyar o no este proyecto y su exposición ha sido una sorpresa.

Pese a que el boceto fue aprobado por tres quintas partes de los votantes de un cabildo extraordinario que la actual Junta define como "histórico", la polémica nunca ha abandonado este proceso. El viernes 19 de septiembre, sin aviso previo, el equipo que preside Jesús Resa, hermano mayor en la actualidad, expuso en la sala capitular de la Hermandad el nuevo paso. Lo hace pese a que el proyecto no está terminado, le faltan las cartelas y algunos detalles. La sorpresa ha sido especialmente grande entre los hermanos, 990, que votaron a favor de la candidatura que presentaba José Ignacio del Rey, que se ha mostrado en contra en múltiples ocasiones.

La nueva Junta tomará posesión este miércoles a las 20:00 y, según la actual, este es el motivo por el que han decidido exponer el nuevo paso. "La regla 62 determina que hay que entregarlo todo, incluido el patrimonio", apunta José Salado, actual secretario primero, que insiste en que "si ambas candidaturas hubieran dicho que querían continuar con el paso", no lo hubieran expuesto. Así, señala que "va a estar montado hasta que la nueva Junta quiera desmontarlo", aunque por el momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

Que la Hermandad decida

"Cuidaremos nuestro patrimonio con restauraciones planificadas y revisiones periódicas, con participación de expertos cualificados, reconsiderando aquellos proyectos que sean necesarios revisar", anunciaba la candidatura de Del Rey en sus redes sociales y hacía estallar la polémica. Salado ha recordado como, "en todos los canales", el equipo del que fuera pregonero anunció que querían "hacer un cabildo para ver si se termina". "Nosotros no entendemos muy bien la circunstancia que está aconteciendo", asegura el secretario.

Del Rey aclara a este periódico que la decisión ha sido "unilateral" y que se enteró "por la prensa" de la llegada del paso al Rectorado. "Hay que abordar un debate sobre el tipo de paso que queremos", desgrana este abogado, que asegura que, en el momento de la votación del paso, no puso "problemas a la comisión artística", pero sí que dudó sobre "las formas" de presentarlo y ejecutarlo. "No hubo debate sobre qué paso queremos, el actual tiene sus deficiencias materiales, hay hermanos que quieren uno igual, otros uno nuevo y hay uno diseño por Joaquín Castilla", señala.

Será su Junta la que decida que tiene qué hacer a partir de ahora. "El balón está en el tejado de la Hermandad", bromea el hermano mayor electo, para explicar que pedirán un informe completa sobre "cómo se ha hecho y que falta para terminar". "Somos 6.000 no los 100 que vayan a ir a la Casa Hermandad", aclara y señala que el objetivo es que todos los hermanos puedan tener acceso a esta información. Así, se les sondeará y, si así lo consideran, convocarán un nuevo cabildo para decidir qué hacer. "Pueden decir que es un proyecto magnífico", sostiene.

Un "proeycto de Hermandad"

El diseño inicial del paso fue realizado por Antonio Gutiérrez de la Peña, ex hermano mayor de la corporación y actual consiliario primero. Este general del Ejército retirado presentó un "boceto muy embrionario" que gustó más a la Junta de Gobierno que el resto de proyectos que se barajaron, aunque los cambios han sido sustanciales durante este tiempo. "Ese boceto se ha estado trabajando durante tres años con técnicos en la materia", explica Salado, que apunta que han colaborado tanto el profesor Andrés Luque como una comisión presidida por el rector de la US, Miguel Ángel Castro. Además, se ha incluido "una iconografía depurada" realizada por el anterior director espiritual Álvaro Pereira.

Muchos de quienes conforman la Junta actual y apoyan el diseño y la ejecución del paso iban en la lista de la candidatura de Ricardo Mena Bernal, que se enfrentaba a la de Del Rey, entre ellos estaba Salado. Así, el secretario, que aspiraba a ser Consiliario 1º, puntualiza que el paso fue respaldado por "la misma proporción" con la que ha ganado Del Rey. Ante esta situación, y aunque reconoce la amplia victoria de los contrarios, apunta que si este respaldo "no sirve para el paso, para él tampoco sirve".

Frente a la postura de los promotores, Del Rey recuerda que en el cabildo no hubo voto secreto pese a que se pidió y que muchos lo apoyaron coaccionados. "Hay hermanos a los que no se les volvió llamar", recuerda. El hermano mayor electo lamenta que un "proyecto de Hermandad" contara solo con el 60% de los apoyos, pero que intentaron no "bombardear los cabildos" para "no perjudicar la vida de Hermandad". "La decisión no es ir a tumbar un paso, sino que los hermanos se manifiesten al respecto", sentencia.