La Macarena "recupera" su mirada: Manzano retira "el regrueso de pasta" de los párpados

La Macarena ha recuperado su mirada. Ese es el mensaje que ha querido trasladar de viva voz el profesor Pedro Manzano, responsable de la intervención sobre la talla de la Esperanza, como así votó el Cabildo Extraordinario de la Hermandad.

En un mensaje de X, la Corporación ha compartido un mensaje del experto que ha calificado como "importante información de Pedro Manzano, que sin duda constituye una magnífica noticia sobre el proceso de restauración" de la Esperanza Macarena.

En su literalidad, el profesor Manzano lanza un mensaje de éxito y optimismo: "Tengo que comunicar con verdadera satisfacción que se han retirado esos regruesos de pasta de los párpados y he conseguido alcanzar la línea original del párpado de la Santísima Virgen, con lo cual su mirada, en este momento, ha cambiado, es decir, se ha recobrado esa impronta que la Virgen tenía. Con lo cual podemos estar muy satisfechos, puesto que es un éxito, en cierta medida, poder retirar ese regrueso de pasta sin alterar ni la línea de ojos original ni a los restos de policromía que quedan en la zona".

Este vídeo es, como han explicado fuentes de la Hermandad a este medio, forma parte de un vídeo más amplio que hará público en breve. Se trata del capítulo 3 de la serie de vídeo que forman la crónica audiovisual de esta restauración que lidera Manzano con el asesoramiento del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

A diferencia de la falta de transparencia que definió la fallida intervención de Arquillo y su equipo, que a la postre derivó en una de las crisis más profundas y de eco internacional que se han ha vivido en la Macarena, la Hermandad decidió contar paso a paso los detalles de esta intervención.

El pasado 8 de septiembre, culminó también con éxito, según se trasladó oficialmente, el tratamiento de anoxia, por el cual se eliminó cualquier insecto xilófago en su interior, de permanecer con vida en el momento de esta prueba, que duró un total de 24 días en los que se mantuvo a la imagen en una cápsula de atmósfera 0.