Sevilla reivindica en el Parlamento europeo una denominación de origen para su arte sacro

El acento andaluz, el sevillano, inunda estos días los alrededores del Parlamento Europeo. El Edificio se ha convertido este martes de comisiones en una sala de exposiciones del centro de Sevilla cualquier martes de Cuaresma. El palio de Madre de Dios de la Palma o el Miarma, como popularmente se conoce al Cristo de la Humildad y Paciencia de la Esperanza de Triana, inundan estos días el hall de la Eurocámara para sorpresa de los eurodiputados y los ciudadanos de la Unión que los visitan.

Para conseguir celebrar esta muestra única de arte sacro, el Parlamento Europeo ha tenido que"derogar" muchas normas, como ha confesado el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, principal promotor de esta exposición. Sin ir más lejos, para que el palio de la Hermandad del Cristo de Burgos pudiera entrar en el edificio han tenido que hacer la excepción de abrir la puerta principal de la Eurocámara, algo que no se hace nunca.

La exposición también ha servido como marco para abordar temas que preocupan en el arte sacro en la actualidad, como es el caso de las piezas creadas en Pakistán. De hecho, tanto el alcalde, José Luis Sanz, como Zoido se han entrevistado con el embajador del país en Bruselas. Allí, el dirigente pakistaní se ha comprometido a abrir una investigación contra estas fábricas que plagian el arte andaluz.

Una "protección propia"

El alcalde, de hecho, ha anunciado que estos días están manteniendo también reuniones con los dirigentes europeos para "empezar a trabajar en esa Denominación de Origen que necesita ya el arte sacro de la ciudad de Sevilla". Este manifiesto ha sido recibido con los brazos abiertos por parte del gremio, su presidente Francisco Carrera, Paquili, ha subrayado la importancia de que exista "una cobertura y una protección propia" para aquellas artes y disciplinas que se concentran en el arte sacro.

"El arte sacro sevillano ha vivido del resto de Europa", ha recordado el que fuera alcalde de la ciudad de Sevilla en la presentación de la exposición, a la que no ha podido acudir la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, por problemas de agenda. El líder popular, que ha estado acompañado de diputados españoles del PP, el PSOE y Vox, ha asegurado que "era necesario que rindiéramos homenaje a quienes han sabido transmitir un patrimonio que trasciende de lo artístico y material para convertirse en cultura".

Durante toda la semana, piezas de la talla de la Virgen de los Dolores de Montes de Oca o el frontal del paso del Cristo de la Sed permanecerán expuestas ante el asombro de quienes llegan desde todos los puntos del continente. "También Sevilla fue alguna vez capital de Europa", ha recordado el vicepresidente del Parlamento, Esteban González Pons, que ha recibido un detalle de la Asociación Gremial de Arte Sacro para que, un recuerdo de esta exposición esté siempre en el corazón de Europa.

Las obras expuestas en este hall llevan la firma de autores que ya han fallecido, pero representan una tradición de seis siglos de historia que se mantiene en los talleres de los artesanos sevillanos a día de hoy. "Cuando hablamos de artes hablamos de identidad y de alma eso representan los artistas que representamos cualquier disciplina", ha defendido Paquili, que ha destacado que "Sevilla es potencia en Europa" y que la presencia aquí de todas estas piezas supone "un orgullo" para los artistas y para la ciudad.