El Arte Sacro de Sevilla inicia los trámites para lograr un distintivo europeo que le proteja de la competencia desleal

Los representantes del Arte Sacro de Sevilla comenzarán "cuanto antes" todos los trámites necesarios para que las piezas cofrades de Sevilla tengan la categoría de Indicación Geográfica Protegida, un distintivo que le conceda una protección especial para frenar la competencia desleal de talleres asiáticos. El sector está aprovechando la exposición que estos días invade el Parlamento Europeo para marcar las líneas de trabajo del futuro más próximo en el que está sin duda la protección de las piezas frente a los plagios hechos en países como Pakistán.

Pese a la reivindicación, que ha sido bien recibida, según han señalado el parlamentario del PP Juan Ignacio Zoido por los responsables europeos. Según ha confesado el que fuera alcalde de la ciudad, le preguntaron con sorpresa si piezas como las que estos días se exponen en el hall principal del Parlamento Europeo se siguen haciendo a día de hoy en la capital andaluza de forma artesanal.

La Asociación Gremial debe justificar los motivos por los que merece esta denominación. "Creo que esa sería una buena iniciativa porque agruparía a todos los gremios", ha señalado Zoido. De esta forma, deben definir inmaterialmente que es el Arte Sacro sevillano y marcar las diferencias con los estilos de otras zonas. Es decir, explicar por qué no es lo mismo un manto o un palio hechos en Sevilla que otros hechos en León, por ejemplo.

Los artesanos los harán "lo más rápido posible"

La Indicación Geográfica Protegida es el mecanismo que utiliza la Unión Europea para proteger, por ejemplo, los mantecados de Estepa y marca que para al menos una de sus fases de producción, elaboración o transformación es fundamental el origen geográfico. En las últimas propuestas de los países miembros se encontraban la piel de Ubrique o la cuchillería de Albacete, pero no el Arte Sacro de Sevilla.

"Ellos quieren hacerlo lo más rápido posible", ha destacado el dirigente popular. De hecho, el presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla, Francisco Carrera, Paquili, ha confirmado a El Correo de Andalucía que el objetivo de los artesanos es comenzar a trabajar este proceso en cuanto vuelvan a Sevilla. "Lo vamos a hacer de todas, todas", ha subrayado el representante de los artesanos, que este jueves han aprovechado las primeras horas de la mañana para explicar a todos los curiosos cada una de las piezas que conforman la exhibición cofrade sevillana en el corazón de Europa.

Los artesanos han aprovechado su presencia en el Parlamento Europeo para mantener reuniones de trabajo con empresarios y artistas de otros países de la Unión. Así, les han explicado en inglés los procesos necesarios para poder crear un palio o que herramientas utilizan para trabajar el metal o los hilos de oro.

Zoido confía en que salga adelante

"Tendrá aval de instituciones", ha asegurado el dirigente del PP. La primera administración que se debe sumar a la propuesta de los artesanos del gremio es el Ayuntamiento de Sevilla, después tendrá que tener el visto bueno de la comunidad autónoma. Una vez se consigan estos puntos, el Gobierno de España deberá trasladar la solicitud a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante.

"Me encuentro muy satisfecho porque obtuvimos respuesta y estuvimos muy cómodos", ha defendido Zoido, sobre la reunión que mantuvieron este martes sobre esta materia. Este reconocimiento permite a los productos obtener un canon a la protección del producto y sería mucho más rápido para impugnar plagios, como los que se producen en Pakistán. "Cuando haces convenios comerciales, las indicaciones hay que respetarlas por lo que si no reúnen las características necesarias no pueden entrar", ha detallado el eurodiputado.