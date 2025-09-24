El embajador de Pakistán se acerca al arte sacro: visitará la exposición de Bruselas y un taller en Sevilla

La celebración de la exposición de arte sacro en el Parlamento Europeo podría terminar con la polémica de los plagios. El embajador de Pakistán en Bélgica, Rahim Hayat Qureshi, ha anunciado una serie de medidas para atajar el problema y va a visitar la exhibición para conocer más datos sobre los productos que elaboran los artesanos sevillanos.

El embajador ha querido conocer de primera mano la exposición de Arte Sacro que estos días inunda el hall principal del Parlamento Europeo. La polémica sobre los plagios de piezas del Arte Sacro sevillano hechas en el país asiáticos ha alcanzado la alta política europea y el dirigente pakistaní ha decidido tomar cartas en el asunto y evitar que el asunto siga escalando

El que fuera ministro del Interior es portavoz en la comisión de Comercio Internacional en el Parlamento Europeo ha explicado que la Unión Europea es el principal socio al que exporta Pakistán y mantienen una relación ventajosa por la que el país asiático tiene beneficios arancelarios. De hecho, Zoido lo ha definido la situación con Pakistán como "un acuerdo modélico".

"No lo tenían como un problema identificado"

Ante esta situación, la amenaza de Zoido de aumentar las tasas impositivas a los productos pakistaníes fue un punto de inflexión. Fue el propio Hayat Qureshi se puso en contacto con su equipo para mantener una reunión con las autoridades locales y con el europarlamentario y buscar soluciones. "Que se juegue con las mismas cartas", exigió el eurodiputado en la presentación de la exposición en el Ayuntamiento de Sevilla.

"El embajador del Pakistán fue quien pidió la reunión", ha asegurado el dirigente del Partido Popular Europeo, que ha señalado que "ellos no quieren jamás vulnerar la propiedad intelectual". Así, el representante pakistaní se ha comprometido con las autoridades andaluza a abrir una investigación para averiguar "por qué llega el producto y en qué condiciones llega". "Ellos no lo tenían como un problema identificado", ha insistido.

El que fuera alcalde de Sevilla ha señalado que en el Parlamento Europeo "se coge el toro por los cuernos". Los políticos que trabajan en la Eurocámara tienen mucha más capacidad de movimiento de la que puede tener el Ayuntamiento de Sevilla y, como ha confirmado Zoido, es mucho más fácil "llamar a un embajador". "Nos toca ponernos la pilas y trabajar a nosotros", ha defendido, para insistir en el importante volumen de negocio que mantiene Pakistán con la Unión Europea.

Planea una visita a Sevilla

Tal ha sido el interés que ha mostrado el embajador pakistaní en el arte sacro, que ha decidido visitar la exposición de Arte Sacro que ocupa estos días uno de los halls principales del Parlamento Europeo "porque quería informarse", como ha indicado Zoido. Aquí, podrá conocer túnicas bordadas como la del Señor de la Sentencia, uno de los principales productos afectados por los plagios del país asiático, pero también los frontales del paso de La Sed o de Pasión.

Además, fuentes del Parlamento Europeo han revelado que en la reunión que el dirigente mantuvo con el eurodiputado y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, este martes para solucionar el conflicto, recibió "con agrado" la invitación para visitar los talleres de los artesanos afectados por los plagios en Sevilla. Aunque, eso sí, todavía no se ha confirmado que este viaje vaya a producirse ni que estudios podrá visitar.