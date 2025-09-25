El embajador pakistaní se compromete con el Arte Sacro ante la competencia desleal: "Queremos solucionarlo"

El embajador de Pakistán en Bruselas, Rahim Hayat Qureshi, ha visitado este jueves la exposición de Arte Sacro que se muestra estos días en el Parlamento de la Unión Europea. El dirigente pakistaní ha estado acompañado por el eurodiputado y promotor de esta exposición, Juan Ignacio Zoido, que ha podido explicarle los distintos detalles de las piezas de la Semana Santa sevillana.

La llegada de las piezas made in Pakistán del arte sacro a Sevilla ha alarmado a los artesanos de la capital andaluza que dedican su tiempo a la excelencia artística de las cofradías. La mala calidad de los productos y, sobre todo, los plagios se han convertido en una gran preocupación para el sector en Andalucía, que reclama medidas de protección y promoción de sus productos frente a las exportaciones llegadas desde el país asiático.

El objetivo de la visita es reflejar el interés del país asiático por resolver esta polémica, en la que ya trabajan las autoridades pakistaníes. El dirigente de Pakistán ha asegurado estar "muy impresionado" por las piezas expuestas en el corazón de la Unión Europea, donde están, entre otras, la túnica bordada del Señor de la Sentencia o el palio de Madre de Dios de la Palma. Por el momento, el objetivo es investigar y frenar los posibles casos de competencia desleal que afectan a los talleres de arte sacro sevillanos.

Una solución "rápida"

"Esta situación nos preocupa, por eso queremos estudiarla y encontrar una solución rápida", ha explicado el diplomático, que ha confirmado que se ha puesto ya en contacto con la embajada del país asiático en España para avanzar en la resolución de esta situación. Según ha revelado, conoció "estos posibles casos de competencia desleal" por la prensa, pero ha defendido que esta situación es solo "una pequeña parte de la gran relación comercial entre Pakistán y la Unión Europea". "Espero que podamos encontrar una solución muy pronto", ha manifestado durante su visita.

Hayat Qureshi ha estado acompañado en todo momento por el eurodiputado y promotor de esta exhibición. El que fuera alcalde de Sevilla, se ha mostrado muy agradecido con la visita del diplomático a la muestra. Así, ha asegurado que este encuentro, sumado a la reunión que mantuvieron ambos dirigentes el martes, es "un empeño personal por trasladar a la diplomacia pakistaní el grave problema que algunos de sus talleres están ocasionando a los artesanos sacros sevillanos".

Mientras las medidas del país asiático llegan y no, los artesanos sevillanos ya se han puesto manos a la obra. Desde la Asociación Gremial de Arte Sacro han anunciado que van a iniciar todos los trabajos para que el arte sacro entre en la lista de Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la Unión Europea, que deberá ser respaldada por las administraciones local, autonómica y nacional y aprobado por la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO).