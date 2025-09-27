De camino a las Tres Mil: los siete lugares inéditos del recorrido de la Esperanza de Triana

Queda una semana para que la Esperanza de Trianaprotagonice la gran cita del otoño cofrade. Será la segunda gran misión de este siglo tras la protagonizada por el Gran Poder en Los Pajaritos en 2021. Un camino de más de cinco kilómetros separan el viejo arrabal del Polígono Sur en una travesía que regalará estampas únicas e históricas con la dolorosa trianera como principal protagonista.

La calle Asunción

Aunque en su entrada figure un azulejo de la Asunción de Cantillana, la arteria principal de Los Remedios se llama así por iniciativa de la hermandad trianera. Casualmente lo hizo en 1950 para conmemorar la Proclamación del Dogma Asuncionista; efeméride que cumple el 75 aniversario y en el que se enmarcan estas misiones.

La otra parte del distrito, nunca ha sido visitada por la Esperanza de Triana, al menos no se tienen datos de ello. Una arteria peatonal, que congrega grandes eventos como la Cabalgata de Reyes Magos y que sin duda se volcará para recibir a la Esperanza en una ambiente de júbilo y festivo.

La Plaza de España y el Parque de María Luisa

Una vez cruce el Río Guadalquivir y con la luz de la media mañana del cuatro de octubre, la Esperanza se adentrará por el Costurero de la Reina en el Parque de María Luisa. Tras recorrer la avenida Rodríguez de Caso, desembocará en la Plaza de España por la espalda de la escultura de Aníbal González. Será curiosa la instantánea que recoja como el arquitecto sevillano más universal, le enseña su monumento a la Dolorosa del barrio de Triana.

Plaza de España de Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

Otras estampas preciosas serán cuando la Esperanza abandone el parque destino a Felipe II dejando como telón de fondo la trasera del magnífico Pabellón Real de la Plaza de América.

Santa Genoveva y el Tiro de Línea

En su caminar hacia el Polígono Sur, la Esperanza de Triana llegará a uno de los epicentros de la piedad popular de la ciudad de Sevilla. El Cautivo y la Virgen de las Mercedes esperarán en el interior de la Parroquia de Santa Genoveva uno de los momentos álgidos del traslado de ida.

Una estampa única y que difícilmente se repetirá en la historia. Un momento que será acompañado por petalás y un recibimiento a la altura del Tiro de Línea, un barrio que vive la fe de una forma sincera y especial.

El Polígono Sur y Las Tres Mil

Será el momento central de la Peregrinación de la Esperanza de Triana. La estancia en las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero permitirán ver a la Virgen en unos templos modernos del siglo pasado, lejos del barroquismo de la Capilla de los Marineros. En Jesús Obrero se encontrará con la realidad cofrade del barrio, la recién nombrada Hermandad de Bendición y Esperanza.

El día 4 de octubre, la Esperanza atravesará la barriada de la Oliva y el día 12 durante el rezo del Santo Rosario, hará lo mismo por las Letanías y rodeará la zona más marginal del barrio conocida como Las Vegas. Sin duda, el discurrir de un icono devocional tan potente, permitirá recoger instantáneas de un gran valor y en los que los vecinos de estos barrios serán testigos de algo irrepetible.

El Hospital Virgen del Rocío

De regreso a Triana, el día 18 de octubre, la Esperanza visitará el Hospital Virgen del Rocío, centrándose en el Hospital Infantil. Será en este momento cuando el lenguaje de la mano derecha de la Dolorosa trianera con la que ofrece su pañuelo, cobre el mayor de los sentidos.

Allí será recibida por personal sanitario y por enfermos. La Esperanza se llevará todas las miradas en esa mañana de octubre en la que visitará un centro referente en Europa y en el que cada día es necesaria.

La Universidad de Sevilla

Los muros palaciegos de la Antigua Fábrica de Tabacos, hoy Rectorado de la Universidad de Sevilla, también recibirán a la Esperanza en su regreso a Triana. La Dolorosa visitará la capilla de los Estudiantes y toda la lonja universitaria.

Junto a la plaza de España y la catedral, serán los únicos lugares de Sevilla que hayan acogido a la Esperanza de Triana y a la Macarena en lo que llevamos de siglo. Un auténtico privilegio para cualquier lugar de Sevilla.

Rectorado de la Universidad de Sevilla / Jorge Jiménez

San Jacinto

Aunque sea visitada por la Esperanza tras la Misión, cuando la Dolorosa trianera llegue a San Jacinto en la noche del 22 de octubre despertará un sentimiento de nostalgia en los hermanos más antiguos de la corporación de la calle Pureza. La Virgen dormirá tres noches en la que fue su casa desde 1872 hasta 1962.

El día 25 de octubre la Santísima Virgen partirá hasta la Catedral de Sevilla. Lugar en el que se celebrarán grandes actos como un Pontifical, un besamanos y un triduo en altar mayor. Todo ello antes de que el 1 de noviembre, la Esperanza de Triana vuelva definitivamente a Triana en una gran procesión triunfal.