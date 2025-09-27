¡Coronada por Sevilla!: Así ha sido la coronación de la Pastora de Santa Marina

El 29 de septiembre de 2023 el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, anunció en la antigua capilla del Hospital de los Viejos de la calle Amparo la Coronación Canónica de la imagen de la Divina Pastora de Santa Marina; imagen que fue la primera a la que pudo rezar Fray Isidoro de Sevilla, fundador y propulsor de esta bella iconografía mariana.

La corona. / @PastoraSMarina (X)

Han tenido que pasar dos años para que el día soñado por todos los devotos pastoreños llegara. A las cinco y media del sábado 27 de septiembre de 2025, el paso de la Divina Pastora salía de la Catedral de Sevilla por la Puerta de las Campanillas hasta el altar donde la Virgen iba a ser coronada en la plaza del Triunfo, a los pies del monumento a la Inmaculada. Apenas unos diez minutos tardó en recorrer los escasos metros que le separaban en unas andas que estrenaban la restauración completa a cargo de Sheila Criado y los faldones lisos en color azul pavo con broches bordados. El exorno floral lo formaba numerosas y coloridas flores silvestres como guiño a la advocación pastoreña

Coronación de la Pastora de Santa Marina. / @PastoraSMarina (X)

La imagen mariana iba tocada con una mantilla blanca y estrenaba manto rojo bordado por el Taller de las Hermanas Rama de Brenes. También estrenaba la saya blanca bordada en el taller onubense Artebord y en la que han sido empleada técnicas como cetillo, cartones, hojilla y hojilla tendida, enriqueciéndose con lentejuelas, canutillos, huevecillos de plata de ley, giraspe, espejuelos de talco, sedas italianas, e incluso un lapislázuli y granates. Completaba el atavío de la imagen mariana multitud de joyas, muchas de ellas donadas por sus hermanos devotos.

Se levantó un aire algo desagradable que hizo descender la temperatura y el cielo presentaba un aspecto nublado que en ningún caso amenazaba lluvia. Dieciocho hermandades pastoreñas del resto de Andalucía y de España, miembros del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, consejeros de la Junta de Andalucía, concejales del Ayuntamiento de Sevilla, representantes de la Casa Real y de los tres ejércitos del país estuvieron presentes en una misa pontifical que empezó algo más tarde de las siete de la tarde, hora en la que estaba fijada el comienzo.

El coro barroco de Cádiz fue el encargado de realizar el acompañamiento musical a la solemne eucaristía presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses y concelebrada por el arzobispo emérito de Caracas, Baltazar Porras Cardoso. El pastor de la iglesia sevillana protagonizó una de las anécdotas del día ensayando media hora antes del inicio de la celebración el gesto de imposición de la corona. Una presea que ha sido realizada por Orfebrería Andaluza y diseñada por Joaquín de los Ríos.

Tras una larga homilía por parte del arzobispo hispalense en la que se hizo hincapié al significado de la Coronación Canónica y a la vida de Fray Isidoro de Sevilla, promotor de esta advocación, bendijo la presea de la imagen de la Divina Pastora y a las 19:43 horas subió al paso procesional para imponer la corona sobre las sienes de la Virgen estallando la plaza del Triunfo en un atronador y largo aplauso.

Este domingo, procesión de regreso

Si el tiempo lo permite, la Pastora de Santa Marina emprenderá el regreso a su capilla de la calle Amparo a partir de las 17:45 desde la Puerta de Palos. El recorrido que seguirá será el formado por: Puerta de Palos, en dirección a su sede canónica, con el siguiente itinerario: Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Arquillo, Plaza Nueva (18:45), Granada, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Amor de Dios, Correduría (20:45), Cruz Verde, Gonzalez Cuadrado, Divina Pastora, San Blas, Infantes, Almirante Espinosa (22:45), Plaza de Montesión, Feria, Aposentadores y Amparo (entrada 00:00).

El acompañamiento musical de la procesión triunfal correrá a cargo de la Agrupación Musical Santa Cecilia abriendo el cortejo y la Banda de Música Municipal de Coria del Río tras el paso de la imagen de la Divina Pastora.