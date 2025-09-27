Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así fue el emocionante minuto de silencio en la Maestranza por María del Mar Tristán

Su padre, José Manuel, no pudo contener las lágrimas tras los aplausos de toda la afición en la corrida de este viernes

José Matía Tristán, emocionado este viernes en la Maestranza.

José Matía Tristán, emocionado este viernes en la Maestranza. / Joaquín Corchero - E.P.

R.M.

Sevilla

Fue este viernes un día de mucha emoción en la Plaza de Toros de la Maestranza. Antes del paseíllo de la corrida hubo un minuto de silencio por la muerte de María del Mar Tristán, subdirectora de la Banda Tejera.

Su padre, José Manuel Tristán, al frente de la banda, no pudo contener las lágrimas tras el momento, y recibió un caluroso aplauso de todo el coso maestrante, lleno hasta la bandera.

Fue el pasado 13 de agosto cuando falleció María del Mar Tristán, heredera de la Banda del Maestro Tejera, tras una larga enfermedad. Primera mujer en integrarse en esta formación centenaria, destacó como flautista y como apoyo de su padre, José Manuel Tristán, en la dirección de la banda, llamada a continuar el legado familiar en el ámbito cofrade y taurino.

Devota de las hermandades de la Reina de Todos los Santos y de la Cena, fue recordada por su entrega, su calidad humana y su sonrisa permanente, recibiendo numerosas muestras de cariño del mundo de las cofradías y la música.

