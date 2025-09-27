Así fue el emocionante minuto de silencio en la Maestranza por María del Mar Tristán
Su padre, José Manuel, no pudo contener las lágrimas tras los aplausos de toda la afición en la corrida de este viernes
R.M.
Fue este viernes un día de mucha emoción en la Plaza de Toros de la Maestranza. Antes del paseíllo de la corrida hubo un minuto de silencio por la muerte de María del Mar Tristán, subdirectora de la Banda Tejera.
Su padre, José Manuel Tristán, al frente de la banda, no pudo contener las lágrimas tras el momento, y recibió un caluroso aplauso de todo el coso maestrante, lleno hasta la bandera.
Fue el pasado 13 de agosto cuando falleció María del Mar Tristán, heredera de la Banda del Maestro Tejera, tras una larga enfermedad. Primera mujer en integrarse en esta formación centenaria, destacó como flautista y como apoyo de su padre, José Manuel Tristán, en la dirección de la banda, llamada a continuar el legado familiar en el ámbito cofrade y taurino.
Devota de las hermandades de la Reina de Todos los Santos y de la Cena, fue recordada por su entrega, su calidad humana y su sonrisa permanente, recibiendo numerosas muestras de cariño del mundo de las cofradías y la música.
- El alcalde de Sevilla: 'El metro es la verdadera solución para Sevilla Este, el tranvibús no supone renunciar a la línea 2
- Una borrasca extratropical barrerá Andalucía: el exhuracán Gabrielle entrará por Huelva con varias provincias afectadas
- Sevilla contará con un nuevo hotel de lujo operado por Hilton en las antiguas oficinas de Endesa en Viapol
- Carrera Nocturna de Sevilla 2025: todos los cortes de tráfico y las líneas de Tussam afectadas
- La apuesta de 'El Turronero' por Entrenúcleos: el primer centro comercial en el nuevo barrio de 60.000 personas
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 26 de septiembre de 2025
- El milagro del pueblo de Palencia que gana 62 vecinos en un año y busca pobladores en Sevilla: 'Nos dicen que no llegan a fin de mes
- Las obras de ampliación de la Feria de Sevilla arrancarán en 2026 y el Real tendrá 220 casetas más en 2027