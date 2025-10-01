La rebaja del IVA del Arte Sacro se pierde en el limbo de Hacienda

Hace más de un año y medio, el Ministerio de Hacienda prometió al gremio del Arte Sacro que les reduciría el IVA del actual 21% al 10%. Sin embargo, en plena polémica por la creación de piezas para hermandades en Pakistán, la cartera que dirige la ministra y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, mantiene bloqueada la medida mientras negocia con los grupos.

La rebaja del IVA del Arte Sacro ha sido una reclamación histórica. Desde Hacienda proponen un cambio del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) con el que crearían un apartado específico para estos artesanos. El Ministerio busca englobarlos en el grupo 861, junto a pintores, ceramistas, artesanos, grabadores, artistas falleros y artistas similares.

Fuentes del Ministerio confirman a El Correo de Andalucía que "se está hablando con otros grupos" para poder aprobarlo, sin embargo, lamentan que "por el momento" no podrá salir adelante. La negociación no va sola, como en tantas otras ocasiones, su aprobación está condicionada a otros temas. Así, pese a que señalan que "no hay fecha", confían en poder hacerlo "en cuanto sea posible".

La medida cayó con el decreto ómnibus

En abril de 2024, Montero visitó el número 48 de la calle Goles, un corral en el que muchos de los artesanos desarrollan sus trabajos. Allí, la líder de los socialistas pudo hablar con varios artistas y con el presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro, Francisco Carrera, Paquili, y la ministra aseguró que querían "facilitar la venta, los encargos y la pasión que muchas personas tienen por este tipo de arte que representa los valores de Sevilla y de Andalucía como ninguno ninguna otra artesanía".

Esta no es la primera vez que se negocia. Ya en enero, el Gobierno de España lo incluyó en el decreto ómnibus que tumbaron los votos negativos de PP, Vox y Junts. "El Gobierno lo aprobó y el PP lo tumbó", decían entonces desde Hacienda para defender su labor en pro de la reducción del IVA, aunque esta iba acompañada de otras 80 medidas que poco tenían que ver con el arte o la religiosidad popular.

El bloqueo de esta medida se suma a los retos que enfrenta el sector por las copias de sus productos en Pakistán, donde el fast fashion ha entrado también ya en el mundo cofrade. Hasta el momento, solo los mantos bordados estaban incluidos en este grupo, ya que sus creadores encontraron un "hueco" legal en el que clasificarlos como tapices y pagar el 10%.

Las hermandades serán quienes más se beneficien de esta rebaja, pues son quienes compran más del 95% de las obras que se crean en estos talleres y su cambio en Hacienda puede marcar un cambio significativo en las arcas de muchas de ellas. Aunque la Semana Santa dura solo siete, ocho al contar con el Domingo de Ramos, los artesanos trabajan 365 días del año para que todo esté perfecto.