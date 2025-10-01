La Semana Santa bate récords: ocho hermandades superan los 2.000 nazarenos en Carrera Oficial

El debate sobre el amplio número de nazarenos que recorren las calles de Sevilla durante la Semana Santa no va a desaparecer. Los cortejos de las hermandades crecen año tras año y quien espera parado la llegada de las imágenes puede estar horas en el mismo sitio. Ahora, el Consejo de Hermandades y Cofradías vuelve a presentar los datos de la Semana Santa y revela que, una vez más, ha sido una Semana Santa de récords.

Un año más, con el afán de organizar los minutos (que valen a precio de oro) en la Carrera Oficial, hermandades y Consejo han contado el número de personas que forman parte de los cortejos. Ganar un minuto puede suponer un alivio para muchas corporaciones que llevan a sus nazarenos de "a tres" o "a cuatro" durante una importante parte del recorrido para poder cumplir con las demás.

Pese a que este año no se han podido contar los cortejos del Lunes ni el Martes Santo, debido a las lluvias, los datos ofrecidos por el órgano coordinador de las cofradías revela que durante esta Semana Santa hubo 49.161 túnicas en la calle, a las que hay que sumarle también costaleros, músicos, acólitos y acompañantes. En 2023 la cifra fue de 57.620, aunque esa vez sí que salieron los cortejos del segundo y el tercer día. De hecho, solo la Madrugá ha crecido en 3.000 túnicas en solo dos años.

Una Madrugá histórica

Un año más ha sido La Macarena la Hermandad que más túnicas ha puesto en la calle: 4.071, superando así por primera vez la barrera de los 4.000 nazarenos, no solo sobre el papel, sino también en la calle. Tras ella van, como ya es habitual, otras hermandades de la Madrugá. La Esperanza de Triana llegó a la Carrera Oficial con 3.087 túnicas; El Gran Poder, con 2.632, y Los Gitanos, 2.535.

Aunque es cierto que ningún día puede competir con la noche del Jueves al Viernes Santo, sí que hay más jornadas en las que se superan los cortejos de 10.000 antifaces o se rozan. Es el caso del Domingo de Ramos, cuando tanto La Paz (2.054) y La Estrella (2.371) pasan la barrera de los dos millares, a la que también se acerca El Amor con 1.804 colas. Algo similar ocurre el Miércoles Santo, cuando San Bernardo lleva 2.137 capas a La Campana y El Baratillo se planta en Carrera Oficial con 2.253 colas.

En muchos casos, la cifra dada por el Consejo choca de lleno con los números que ofrecen las hermandades tras los repartos de papeletas. Esta situación se produce especialmente en las corporaciones que llegan a la Catedral desde los barrios, como puede ser el caso de San Bernardo o La Paz -este año no se ha tenido en cuenta por las lluvias jornadas más largas como el Lunes o el Martes Santo-, que durante sus recorridos pierden a muchos de los hermanos más pequeños y más mayores.

Recortar los cortejos

Frente a los eternos cortejos de algunas jornadas, destacan días como el Sábado Santo, cuando el número de nazarenos apenas supera los dos millares y medio (2.562). De hecho, es este día el que tiene la Hermandad con menos nazarenos, El Sol, que apenas reúne 128 antifaces. Eso sí, el número de personas que acuden a la Catedral este día da un salto importante con respecto al número de túnicas debido al cortejo del Santo Entierro, que cuenta con casi 350 acompañantes.

El numerus clausus volverá a ser un debate en la Semana Santa del 2026 donde, como es de esperar, estas cifras crecerá una vez más. Los tramos se multiplican año a año y las juras de hermano pueden llegar a superar las 120 personas. Por el momento, aunque sí que es cierto que corporaciones como La Sed han delimitado el número de papeletas en los tramos de Virgen, ninguna corporación ha impedido que un hermano se ponga su hábito nazareno por haber superado un número de papeletas. Preguntadas al respecto la mayoría niega su intención de hacerlo.

De aquí a la Semana Santa de 2026 quedan numerosas reuniones y encuentros entre las hermandades y el Consejo para volver a reorganizar cada uno de los días. Las corporaciones acudirán con los datos en la mano para reclamar más minutos en Carrera Oficial con los que poder ir más tranquilos.