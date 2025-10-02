Estos son los horarios y el recorrido de la Esperanza de Triana en su traslado a La Oliva para la Misión

"¡Ya llega la Esperanza!". En la calle Pureza hace días que se intuye que viene un día grande. De lado a lado, a partir de la Capilla de los Marineros, cuelgan guirnaldas blancas con anclas verdes y los balcones y ventanas están decorados con balconeras con el rostro de la Esperanza de Triana. Este viernes 3 de octubre, la vecina más famosa del barrio se trasladará a la Catedral del arrabal para salir el sábado a primera hora desde allí en busca de la parroquia de San Pío X.

La Dolorosa está ya dispuesta en sus andas a la espera del gran día. Por delante quedan cinco semanas de actos y traslados en la que será la gran misión del siglo junto a la que protagonizó el Gran Poder en 2021. La Hermandad celebra los 75 años desde que Pío XII proclamara el Dogma de la Asunción, que, para la corporación es "una verdad fundamental de la fe católica que establece que la Virgen María, al término de su vida terrenal, fue elevada al cielo en cuerpo y alma, sin experimentar la corrupción de la tumba".

A las 8:30 de este sábado los hermanos y devotos de la Esperanza de Triana comenzarán un día y un mes que quedarán para la historia. La Virgen comenzará su Misión, con la que recorrerá las calles de la ciudad en un recorrido único para poder encontrarse con el Polígono Sur. Antes de desembarcar a la parroquia de Jesús Obrero, la comitiva trianera llegará en la tarde de este sábado a la barriada de La Oliva, donde se celebrará un triduo en honor de la Dolorosa.

Los puntos claves del recorrido

Por el camino hacia La Oliva el cortejo de la Esperanza recorrerá puntos de la ciudad por los que no había pasado antes. Es el caso del Tiro de Línea, donde sus vecinos lo tienen todo dispuesto y han agotado la existencia de balconeras especiales para recibir a la Esperanza de Triana. La Virgen de la calle Pureza irá en andas llevada por los hermanos de la corporación y miembros de otras hermandades de la ciudad.

Sin duda, otro punto clave será el paso de la comitiva por la calle Asunción. Después de que en 1950 el Papa Pío XII proclamara el dogma de la Asunción de la Virgen María, que se celebra cada 15 de agosto, la Hermandad propuso al Ayuntamiento nombrar así una calle de la zona y así fue. Hace 75 años desde ese momento y ahora, la Hermandad y la calle se preparan para estrechar aún más sus lazos el día que, por primera vez, la Esperanza pase por las calles del barrio de Los Remedios.

Para el recuerdo quedarán también las estampas que la Esperanza de Triana deje por el Parque de María Luisa, una imagen única que será difícil poder repetir. Aunque estos enclaves serán solo los primeros de todo lo que está por venir.