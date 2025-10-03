"La Esperanza pasará por tu calle": los barrios se engalanan ante la salida de la "Reina de Triana" hacia el Polígono Sur

"La Esperanza pasará por tu calle". En la calle Pureza cuentan las horas para que su vecina más ilustre salga a la calle este viernes hacia la parroquia de Santa Ana. Desde allí, la Esperanza de Triana se encaminará el sábado a primera hora de la mañana haci El Polígono Sur para comenzar su misión de evangelización con motivo del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen.

El barrio de Los Remedios está lleno con calles de nombres de vírgenes, pero desde hace unos días, hay una que destaca sobre las demás. Los vecinos se preparan para la llegada de la Esperanza de Triana que, por primera vez en su historia, cruzará los límites del viejo arrabal de camino al barrio de la Feria. De lado a lado de la calle Asunción hay guirnaldas con las banderas de España y blancas y celestes. Es este uno de los tramos claves del recorrido de la Dolorosa en su camino hacia La Oliva.

En la calle Asunción cuesta encontrar un balcón en el que no haya una balconera con la cara de la Virgen. Después de que en 1950 el Papa Pío XII proclamara el dogma de la Asunción de la Virgen María, que se celebra cada 15 de agosto, la corporación propuso al Ayuntamiento que este diera nombre a una calle de la zona. Hace 75 años desde ese momento y ahora, la Hermandad y esta arteria del barrio se preparan para estrechar aún más sus lazos el día que, por primera vez, la Esperanza pase por el barrio de Los Remedios.

La decoración de Asunción

Por delante quedan cinco semanas de actos y traslados en la que será la gran misión del siglo junto a la que protagonizó el Gran Poder en 2021. Comercios, viviendas e incluso la propia calle, en la que los comerciantes preparan una alfombra de sal que recuerda el motivo de la misión que llevará a la Virgen. Será un día único que quedará grabado en la mente de muchos al ser la primera vez que la Virgen pasa por su puerta o por su ventana, con estampas que quedarán para la historia.

Los comerciantes preparan la alfombra de sal. / M. G.

El Distrito de Triana-Los Remedios no será el único decorado para la ocasión. El anuncio de la Misión se produjo en 2023 y desde entonces las zonas por las que pasará la comitiva trianera se preparan para una jornada que será histórica. La Hermandad ha repartido balconeras entre las hermandades y asociaciones por las que pasará la comitiva para que las repartieran entre los vecinos. En las Letanías, las balconeras asoman tras las rejas de las ventanas de vecinos que jamás pudieron imaginar que la Virgen llegaría a su casa.

"Aquellos vecinos que deseen colocar balconeras de la misión en sus calles podrán recogerlas gratuitamente esta semana en la Casa Hermandad", compartía la Hermandad de Santa Genoveva en sus redes sociales el martes. Esa tarde, las colas para conseguir una banderola con la que adornar el balcón eran eternas, todos quieren tener un recuerdo de este momento. De hecho, en poco más de dos horas, la corporación del Tiro de Línea anunció que se había quedado sin existencias: "Gracias a todos los vecinos, que con este bello gesto, inundarán de Esperanza todos los rincones de nuestro barrio".