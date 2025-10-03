De los faldones de las andas a una saya única en la Semana Santa: estos son los estrenos de la Misión de la Esperanza

En solo unas horas la Esperanza de Triana cruzará las puertas de la Capilla de los Marineros y dará comienzo una misión que la llevará hasta el Polígono Sur. Después de años de preparación, el día ha llegado y las calles del barrio dan fe de que serán unas jornadas grandes para su vecina más famosa. En la Hermandad no han dejado nada para la improvisación y ha preparado una serie de estrenos para celebrar este hito.

En la Hermandad se han puesto las pilas para que este sea un año histórico. La corporación ha cobrado especial relevancia por la cantidad de diseños y encargos que realizan para enriquecer el patrimonio artístico. Sin embargo, en las últimas semanas, las presentaciones se han multiplicado de forma exponencial ante la cercanía de la misión de su titular y sus múltiples traslados por la ciudad de Sevilla.

Primer estreno

Es mismo viernes, la Hermandad estrenará faldones para las andas que portarán a la Virgen hasta Santa Ana y de ahí al Polígono Sur. La Virgen se encuentra ya dispuesta para la ocasión. Se trata de un diseño de Antonio Castro en terciopelo con bordados en oro. La obra se ha ejecutado en el Taller de bordados Santa Clara, bajo la dirección de José Luis Sánchez Expósito. Además, las andas también han sido enriquecidas para una de las jornadas que la Hermandad escribirá en sus libros de historias. La corporación ha detallado que estrenarán nuevas molduras labradas en plata de ley, diseñadas y realizadas por el taller de Ramón León e Hijo.

Detalle de las nuevas andas de la Virgen. / Hermandad de la Esperanza de Triana

El primer anuncio fue la llegada de una nueva saya en la que se funden el Barroco final y el Academicismo. La presentación fue todo un éxito y las buenas opiniones no pararon de llegar. La obra, ideada por Ignacio Sánchez Rico, diseñada por Gonzalo Navarro y ejecutada por Manuel Solano es una pieza única en la Semana Santa de Sevilla. Los autores han realizado la técnica de bordado sobre bordado, un estilo de finales del XVIII y principios del XIX, que apenas se utiliza hoy en día por su dificultas.

La saya tiene una ornamentación eminentemente vegetal e incluye bordado en oro, lentejuelas, canutillos, huevecillos, espiguillas y espejuelos. La dupla Navarro-Solano -un tándem de éxito en el arte sacro- ha fundido el Barroco final y el Academicismo para presentar una pieza que será estudiada en el futuro. Fuentes consultadas sostienen que la pieza se estrenará en los traslados de la Virgen a la Catedral.

Poco después de la llegada de la saya a la calle Pureza, la Hermandad presentó un nuevo manto para cultos, besamanos y traslados que se espera que utilice en uno de los eventos o traslados que tiene programados la Dolorosa en las próximas semanas. El diseño de Francisco Javier Sánchez de los Reyes se inspira en un histórico manto de la Hermandad de 1909 que hoy pertenece a la Virgen de la Paz, patrona de Ronda.

El manto, de terciopelo verde bordado en oro, ha sido elaborado en el taller de Pepi Maya. Esta nueva recreación utiliza motivos vegetales y detalles inspirados en la cerámica trianera de José Recio basados en ornamentación manierista. Todo, demostrando una gran riqueza artística con cartulinas, hojillas, matizados en sedas o giraspes y grandes piezas de tejido. Además, Alfonso Aguilar ha realizado la blonda de encaje de bolillos de oro que remata la pieza.

Este sábado se trasladará hasta la barriada de La Oliva y por delante quedan cinco semanas de actos y traslados en la que será la gran misión del siglo junto a la que protagonizó el Gran Poder en 2021. La Hermandad celebra los 75 años desde que Pío XII proclamara el Dogma de la Asunción, que, para la corporación es "una verdad fundamental de la fe católica que establece que la Virgen María, al término de su vida terrenal, fue elevada al cielo en cuerpo y alma, sin experimentar la corrupción de la tumba".