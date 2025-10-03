José Antonio Rodríguez se presenta como pregonero: "Estoy como un torero a punto de hacer el paseíllo"

José Antonio Rodríguez ha recibido "un regalo de la Virgen". El periodista ha sido designado este viernes pregonero de la Semana Santa de Sevilla por el Consejo de Hermandades y Cofradías, coincidiendo con el comienzo de la misión de la Esperanza de Triana, su Virgen, al Polígono Sur. Aún queda medio año hasta que tenga que pedir la venía, pero ya se siente "como un torero a punto de hacer el paseíllo".

En su primera rueda de prensa tras la designación, este asesor del presidente de la Junta de Andalucía, ha dado las primeras pinceladas de cómo puede ser su pregón, en el que lo más seguro es que suene una marcha con aires trianeros y que le cambiará la vida. Por su juventud, tiene 42 años, ha admitido que no pensaba que este hito le fuera a llegar tan pronto, pero ha dado las gracias porque esto permitirá que sus padres puedan estar en la primera fila del Teatro de la Maestranza el próximo 22 de marzo.

Para Rodríguez, el Consejo de Hermandades, es su "casa". Fue aquí donde realizó sus primeros pinitos como periodista de la mano del Boletín de las Cofradías y ahora será el último pregonero de la era de Francisco Vélez al frente de la institución. "El pregón se juega en casa porque soy uno más de esta familia", ha reiterado.

Un pregón "regional"

Este es el tercer periodista consecutivo que se subirá a las tablas del Maestranza, aunque reconoce que no tienen "nada que ver uno con el otro". El que fuera presentador de varias televisiones locales reconoce que leía a sus antecesores desde pequeño, aunque puntualiza que él es "más modestito". "Yo voy a intentar no parecerme a nadie", ha defendido a preguntas de los periodistas.

"Llevo muchos años disfrutando de esa suerte de poder dirigirme al mundo de las cofradías", ha explicado para aclarar que, a diferencia de lo que ocurre en los programas de televisión a los que tan acostumbrado está, el pregón "es fugaz", aunque en ambos uno se dirige "a un público tremendamente apasionado". Rodríguez no ha querido dar pistas sobre la duración de su texto, aunque recuerda que ha "nacido" y se ha "criado" en los "tiempos cortos" de la televisión.

Aunque se crio en Gines, Triana siempre ha sido el barrio de Rodríguez, de allí procede su familia materna y de allí son la mayoría de hermandades a las que pertenece. Aun así, admite que no será un texto "localista" de su barrio. "A la Macarena le debo muchas cosas", sostiene para puntualizar que es una de las grandes devociones de su familia.

"El pregón no se va a escribir en Triana", ha insistido. Su trabajo en el equipo del dirigente popular hace que el periodista pase muchos días fuera de casa, por lo que, salir de su barrio para buscar inspiración no le será difícil. De hecho, ha subrayado que es muy probable que vaya a "empezar el pregón en Almería". "Va a ser muy regional, muy andaluz", ha bromeado.