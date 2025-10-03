José Antonio Rodríguez será el pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026

El 22 de marzo, Domingo de Pasión, José Antonio Rodríguez se enfrentará al Teatro de la Maestranza para anunciar a Sevilla su Semana Santa. Su nombre es bien conocido por el mundo cofrade sevillano y, de hecho, ha sido un habitual en las ternas de pregoneros. Este costalero de la Esperanza de Triana tendrá una doble celebración este fin de semana, cuando su titular, iniciará la misión hacia el Polígono Sur.

Conocido por su trabajo en televisiones locales como Sevilla Televisión y Tele Sevilla o Canal Sur, en la actualidad es asesor del equipo del presidente de la Junta de Andalucía. Además, este periodista, colabora con Pasión en Sevilla y El Llamador. Rodríguez también ha hecho sus pinitos en el mundo cinematográfico al protagonizar la película Juan de Mesa. Del olvido al Gran Poder y trabajó tras las cámaras en El sueño de los despiertos o El Cristo del Compás.

Este sevillano bautizado en en la Parroquia San Julián, además de pertenecer a la Esperanza de Triana, es hermano del Dulce Nombre, La Estrella y la Pastora de Triana

Felicitaciones al pregonero de la Semana Santa 2026

Las felicitaciones a través de la redes sociales no se han hecho esperar. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha sido uno de los primeros en hacerlo. "Una voz llena de talento, emblemática en nuestras cofradías y del periodismo de la ciudad protagonizará el #PregónSevilla26 que nos abrirá las puertas de una nueva #SsantaSevilla26. Mi más sincera felicitación por esta gran designación y mis mejores deseos al pregonero", ha publicado en X. Por su parte, el Consejo de Hermandades y Cofradías ha anunciado la designación y ha felicitado a Rodríguez.

Nuevamente, un periodista en el atril

Como viene siendo habitual en los últimos años, el Consejo ha escogido de nuevo a un periodista para pregonar la Semana Santa de la capital hispalense. Primero fue el director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, después el columnista y exdirector de Diario de Sevilla, José Joaquín León, y ahora Rodríguez. Este es ya el tercer plumilla seguido que se sube al atril de la Semana Santa, algo que pocas veces a pasado en la historia de los pregones.

Este será el último pregonero nombrado por la actual Junta Superior del Consejo de Hermandades y Cofradías que preside Francisco Vélez. Rodríguez tiene 42 años y será de los pregoneros más jóvenes de los últimos años. En la historia del pregón, el más joven en darlo fue Francis Segura (2013) con tan solo 28 años de edad. Aun así, no es novato en el mundo de los pregones. Ya fue el encargado de dar el pregón de la Velá de Santa Ana en 2023, el pregón del 75 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Paz de Ronda y el pregón de las Glorias en 2007.