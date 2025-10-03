Y Triana comenzó a despedirse de la Esperanza

Es un calor impropio el que ha caído sobre el barrio de Triana para ser comienzos de octubre. El viejo arrabal ha comenzado a vivir unos días señalaítos que por temperatura recuerdan a esas mágicas noches de la Velá; aunque este viernes el protagonismo lo compartían Santa Ana y la Esperanza o lo que es lo mismo, Madre e Hija.

A las 20:30 de la noche y sin que al sol le diera tiempo ver a la Esperanza, se puso en marcha la comitiva que conduciría a la Dolorosa a despedirse de su barrio antes de emprender camino al Polígono Sur. Antes de encontrarse con el barrio, la Santísima Virgen giró para despedirse del Cristo de las Tres Caídas. Fue cruzar el dintel de la Capilla de los Marineros la imagen y estallar la calle Pureza en vivas, aplausos y lanzamientos de fuegos artificiales, fruto de una emoción desbordada.

Estrenaba la imagen manto diseño de Javier Sánchez de los Reyes, una pieza que recreaba el manto original de los dragones. Lucía saya y toca de las hermanas Martín Cruz con un rico exorno floral.

Así estaba la Parroquia de Santa Ana. / Pablo García Torrejón

La Virgen avanzó a buen ritmo por toda la calle Pureza camino a la catedral de Triana. El acompañamiento musical corrió a cargo de un grupo de cámara de la Banda de Música de las Cigarreras que interpretó un repertorio clásico de marchas dedicadas a la titular mariana y algunas de corte fúnebre.

Poco más de media hora tardó en entrar en la Real Parroquia de Santa Ana que también se encontraba a rebosar de personas. Allí se rezó la salve una vez fue depositada la Virgen en el altar mayor. Allí permanecerá hasta las 8:30 de la mañana de este sábado cuando salga por la plazuela en busca del Polígono Sur, en el que es una de las citas cofrades del calendario que con más expectación y cariño se espera. La Esperanza se reencuentra con la otra Triana.