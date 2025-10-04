Curro Romero, Bertín Osborne, Begoña Villacís, Carmen Lomana, Alfonso Díez... Todos los invitados a la boda de Cayetano

Este 4 de octubre queda marcado en rojo en el calendario de la prensa rosa como la fecha de una de esas bodas de relumbrón que llena páginas y páginas de las revistas y horas en las tertulias del corazón: la de Cayetano Martínez de Irujo, de 62 años, con la joven Bárbara Mirjan, de 29, en la Iglesia del Cristo de los Gitanos.

Con 300 invitados, el enlace ha reuunido a numerosos rostros conocidos, aunque ha habido notables ausencias: Jacob, hermano del novio, no asistió y Alfonso solo estuvo en la ceremonia.

Entre los presentes destacaron figuras como Bertín Osborne; Emilio Butragueño, presidente del Real Madrid; y Begoña Villacís. Susanna Griso, cercana a la pareja, o la socialité Carmen Lomana, acompañada por Antonio Gutiérrez. Además, otro de los invitados ha sido Manel Berdonce, entrenador de Cayetano.

Pero si ha habido uno de los invitados más esperados, por cercano a la familia Alba, ése ha sido Curro Romero, leyenda del toreo, que en las últimas semanas ha tenido que ser hospitalizado. Su mujer, Carmen Tello, tampoco se ha perdido un enlace del hijo menor de su eterna amiga, Cayetana de Alba.

La familia Alba brilló: el duque de Alba con los de Huéscar, Eugenia Martínez de Irujo, junto a su pareja Narcís Rebollo, y su hija Tana Rivera, que destacó por su look. Sofía Palazuelo, reciente madre, y Olivia de Borbón, con Hubertus von Hohenlohe, añadieron elegancia entre las invitadas. Alfonso Díez, viudo de Cayetana, también asistió a la boda, desterrando así los comentarios que hablaban de un posible distanciamiento con los hijos de la que fuera su mujer.

Bárbara, con un vestido de Navascués y tiara histórica, y Cayetano, en uniforme de maestrante, deslumbraron. El banquete en Las Arroyuelas cerró una celebración inolvidable.