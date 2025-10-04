Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Misión de la Esperanza de Triana

EN DIRECTO | La Esperanza de Triana inicia su histórica Misión al Polígono Sur

La Hermandad culmina años de preparación con estrenos y un plan minucioso para el traslado de la Esperanza desde la Capilla de los Marineros

Vídeo | Ambiente previo en la iglesia de Santa Ana

Rocío Soler Coll

Rocío Soler Coll

Pablo García Torrejón

Ana Ramos Caravaca

Patricia Godino

Sevilla

Ha llegado el día: la Esperanza de Triana cruzará las puertas de la Capilla de los Marineros para iniciar una Misión histórica que la llevará al Polígono Sur. Años de preparación y estrenos se ponen en marcha en unas jornadas que Sevilla vivirá con intensidad. Lo contamos minuto a minuto desde El Correo de Andalucía. En torno a las 08.30 sale de la Virgen desde la Capilla de los Marineros.

