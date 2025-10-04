En Directo
Misión de la Esperanza de Triana
EN DIRECTO | La Esperanza de Triana inicia su histórica Misión al Polígono Sur
La Hermandad culmina años de preparación con estrenos y un plan minucioso para el traslado de la Esperanza desde la Capilla de los Marineros
Ha llegado el día: la Esperanza de Triana cruzará las puertas de la Capilla de los Marineros para iniciar una Misión histórica que la llevará al Polígono Sur. Años de preparación y estrenos se ponen en marcha en unas jornadas que Sevilla vivirá con intensidad. Lo contamos minuto a minuto desde El Correo de Andalucía. En torno a las 08.30 sale de la Virgen desde la Capilla de los Marineros.
El arzobispo Sáiz Meneses toca el llamador: el paso de la Esperanza se levanta
Finalmente, con casi unos 20 minutos de retraso, el paso en andas de la Esperanza de Triana se ha empezado a mover en el interior de la parroquia de Santa Ana, la catedral de Sevilla. Ha sido el arzobispo José Ángel Saíz Meneses el que ha tocado el llamador para dar comienzo a un histórico recorrido hasta el Polígono Sur. "Nuestra Señora de la Esperanza recorre ya las góticas naves de la casa de su madre para comenzar el traslado a la Parroquia de San Pío X", ha escrito la Hermandad en un mensaje en X.
Pablo García Torrejón
Un mausoleo conmemora el 75 Aniversario de la nomenclatura de la calle Asunción
Detalles del mausoleo que se descubrirá al paso de la Virgen y que conmemora el 75 Aniversario de la nomenclatura de la calle Asunción. Iniciativa que fue promovida por la Hermandad Esperanza de Triana en 1950, con motivo de la proclamación del dogma.
Pablo García Torrejón
Gran afluencia en el Metro
Gran afluencia de viajeros en el Metro. La estación de Plaza de Cuba se encuentra llena de personas que vienen a ver a la Esperanza.
Ambiente festivo en Triana por la salida de la Esperanza
La banda de Las Cigarreras entraba por la calle Pureza de camino a la iglesia de Santa Ana, donde ya se ha generado una gran expectación con motivo de la salida extraordinaria de la Esperanza de Triana.
Victoria Flores
"La Esperanza pasará por tu calle": los barrios se engalanan ante la salida de la "Reina de Triana" hacia el Polígono Sur
La Hermandad trianera celebra que se cumplen 75 desde que en 1950 se proclamara el dogma de la Asunción de la Virgen.
Victoria Flores
Estos son los horarios y el recorrido de la Esperanza de Triana en su traslado a La Oliva para la Misión
La Dolorosa recorrerá la ciudad, que ya la espera con las calles decoradas, y dejará estampas para la historia.
Pablo García Torrejón
De camino a las Tres Mil: los siete lugares inéditos del recorrido de la Esperanza de Triana
Estos son los lugares y enclaves emblemáticos de Sevilla que visitará una de las devociones más icónicas de Andalucía con motivo de las Misiones a uno de los barrios más pobres de España.
Pablo García Torrejón
La Esperanza en el corazón de las Tres Mil: así se reza en el barrio más pobre de España
La parroquia de Jesús Obrero cuenta los días para la llegada de un auténtico referente devocional como es la Esperanza de Triana, una imagen que forma parte del pasado de las gentes que llegaron desde Triana en los sesenta del siglo pasado.
Victoria Flores
El rostro de la Esperanza llega a la calle Asunción: Los Remedios se engalana para la Misión
La Hermandad anima a los vecinos a decorar sus fachadas ante el paso de la Virgen el sábado 4 de octubre.
Pablo García Torrejón
La Misión al Polígono Sur: la cita pendiente que la Esperanza tenía con la otra Triana
Las misiones de la Esperanza de Triana permitirán que muchos descendientes de trianeros que tuvieron que exiliarse hacia la periferia, se reencuentren con la Virgen de sus abuelos.
