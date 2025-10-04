EN DIRECTO | La Esperanza de Triana inicia su histórica Misión al Polígono Sur

El arzobispo Sáiz Meneses toca el llamador: el paso de la Esperanza se levanta

Finalmente, con casi unos 20 minutos de retraso, el paso en andas de la Esperanza de Triana se ha empezado a mover en el interior de la parroquia de Santa Ana, la catedral de Sevilla. Ha sido el arzobispo José Ángel Saíz Meneses el que ha tocado el llamador para dar comienzo a un histórico recorrido hasta el Polígono Sur. "Nuestra Señora de la Esperanza recorre ya las góticas naves de la casa de su madre para comenzar el traslado a la Parroquia de San Pío X", ha escrito la Hermandad en un mensaje en X.