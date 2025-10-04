Estilo de vida
Esta es la iglesia donde se casa Cayetano Martínez de Irujo: joya de Sevilla y vínculo histórico con la Casa de Alba
El Santuario de Los Gitanos contó con el respaldo económico de Cayetana para su restauración y, de hecho, en esta iglesia reposan los restos de la duquesa
La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se celebra en el templo de los Gitanos, un símbolo histórico y artístico de la ciudad con profundas raíces en la religiosidad sevillana y con la Casa de Alba.
El edificio tiene sus orígenes en el Convento del Valle, fundado en 1403, aunque la iglesia que conocemos hoy se construye entre 1873 y 1877, después de derribar buena parte del convento para levantar un templo más amplio. En 1999, tras una profunda restauración, la hermandad se instala definitivamente en este espacio, que en 2007 fue consagrado como santuario por el cardenal arzobispo Carlos Amigo Vallejo.
El vínculo con la Casa de Alba es histórico y fue Cayetana Fitz-James Stuart una de sus grandes valedoras y la que apoyó económicamente la restauración. La duquesa fue hermana y camarera de honor de la Virgen de las Angustias y dispuso que parte de sus cenizas reposara aquí. Este lazo refuerza la relevancia de que hoy sea el lugar elegido por su hijo Cayetano para su enlace.
La hermandad mantiene como titulares a Nuestro Padre Jesús de la Salud, obra del imaginero José Rodríguez y Fernández‑Andes en 1938 y María Santísima de las Angustias Coronada (1937), imágenes veneradas que salen en estación de penitencia cada Madrugá. Cada año, la Hermandad no falta a su visita al Palacio de Dueñas, en su recorrido hacia la Catedral de Sevilla, donde varios miembros de la familia de Alba, entre hijos y nietos de la duquesa, como el futuro heredero del ducado, Fernando Fitz-James Stuart y su mujer, Sofia Palazuelo.
Además, el templo también ha recibido visitas ilustres de la nobleza y personalidades culturales a lo largo de los años. En la última Madrugá, de hecho, recibió la visita de la reina Sofía.
