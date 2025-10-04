¡A puerto seguro! La Esperanza de Triana ya está en las Tres Mil Viviendas

El sol despuntaba iluminando la espadaña de la Real Parroquia de Santa Ana. Miles de trianeros esperaban en la plazuela para que la Esperanza zarpase rumbo al corazón de la pobreza en España, esos barrios que de manera crónica encabezan los ránkines que pocos quieren mirar de frente. No importaba el barrio, ni el origen. En Triana estaban los hijos de la Esperanza; los del arrabal y los del Polígono Sur para acompañar en la dura travesía que se avecinaba con temperaturas más propias del verano. Sin cortejo, solo los acólitos y el pueblo guiaron el andar de la que puso rumbo fijo diez minutos antes de las nueve de la mañana cuando cruzaba el dintel de la Catedral de Triana.

Con un ritmo presuroso alcanzó la calle Betis sorteando una bulla que en algunos momentos no dejaba continuar a la comitiva. Una bulla que estuvo formada por numerosos devotos de la imagen, reconocida como referente devocional, y que nunca dejó sola a la Dolorosa de la calle Pureza, ni tan siquiera por las avenidas y calles más anchas.

La plaza de Cuba alivió a estos cangrejeros y libró a la mas de los apretones y empujones que se dieron en las calles más estrechas. En la entrada de la calle Asunción se inauguró un monolito por parte de la hermandad y con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla para conmemorar el 75 aniversario de la nomenclatura de la calle y que fue promovida por la corporación en 1950, año de la proclamación de este Dogma de Fe.

Posteriormente fue bendecido por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. Por aquel lugar que pasaba la Esperanza, todo era ilusión, alegría y gozo. Balcones, escaparates y azoteas conformaban un barrio de Los Remedios que vestía sus mejores galas para la ocasión.

Entre vivas y petalás, la Dolorosa trianera desembocó en Virgen de Luján donde se vivieron momentos entrañables como la interpretación de la marcha Coronación de la Macarena y una traca de cohetes antes de que la Esperanza abandonara el barrio de los Remedios. A tambor y buen ritmo siguió por el puente mientras algunos turistas curiosos de un crucero estacionado en el puerto observaban el rumbo de la comitiva dirección al Parque de María Luisa. Allí esperaban un gran número de sevillanos con un incremento de niños que se acercaron a media mañana a ver a la Virgen.

El recorrido nos regaló una bellísima estampa cuando la Esperanza, bajo un calor que comenzaba a ser abrasador, cruzó la plaza de España a hombros de los militares de los tres ejércitos españoles. La marcha Creo en la Esperanza de Carlos Guillén sirvió para que la Virgen se adentrara en el Porvenir por la avenida Felipe II. Llegaba al Tiro de Línea a sones de la Banda de Música de las Cigarreras. El verde del nuevo manto, estreno de esta Misión, brillaba en este punto de avenidas anchas en donde el sol caía con toda justicia sobre el cortejo.

Momento cumbre fue la llegada a la Parroquia de las Mercedes del Tiro de Línea en la que la esperaba la Hermandad de Santa Genoveva. Allí la corporación del Lunes Santo montó un altar especial con la imagen de la Dolorosa bajo Jesús Cautivo, juntando a tres referentes devocionales de la Sevilla cofrade y curiosamente, enfrentando a una imagen amadrinada por la Macarena, como es la Virgen de las Mercedes, con la Esperanza de Triana. Los árboles del Tiro de Línea daban sombra al discurrir, una pequeña brisa se levantó y se notó cierto alivio de público que buscaban sitio para comer, amainando el sufrimiento de acólitos y público que iban dentro de una bulla que no dejó nunca de cangrejear delante de la Esperanza.

De nuevo los cohetes anunciaron la llegada de la Esperanza a la Barriada de La Oliva tras cruzar la Ronda del Tamarguillo como si fuera una frontera propia de la ciudad. Llegaba así a una de las zonas más pobres de España, y en la que los vecinos regalaron momentos llenos de autenticidad y emotividad. Aquí no importabas si venías en chándal o babuchas a ver a la imagen. Las calles del Polígono Sur eran una fiesta y los vecinos eran los verdaderos protagonistas junto a la Virgen.

Las andas aminoraron el alto ritmo que durante todo el traslado llevó lo que permitió que una gran bulla se pusiera delante de la Esperanza. La Banda de Música de las Cigarreras no paró de interpretar las marchas más representativas de la Dolorosa trianera como las compuestas por Marvizón o Albero Francés. Sevillanas, saetas, vivas con los tradicionales gritos de Trianera y calles completamente engalanadas acompañaron al traslado con tintes triunfales y en la que se pudieron ver pasitos atrás.

Pasadas las cuatro de la tarde la Esperanza de Triana llegaba a las Letanías para adentrarse por la calle Madre del Creador. Una coqueta y estrecha vía que permitió una de las petaladas más emotivas de la jornada, acompañadas de cantes y vivas. Poco menosde una hora tardó en desembocar a la explanada donde se encontraba la meta de esta primera etapa, la Parroquia de San Pío X. En la puerta del templo se vivieron momentos muy emotivos como la llegada a sones de la salve, intercalada en la marcha Triana de Esperanza de Claudio Gómez Calado.

En un lugar donde no se discrimina, donde se reza y se quiere a la Santísima Virgen. Ese el cénit de la Misión y solo el primer día de ella. Mereció la pena

Se vivieron momentos de tensión en la bulla para facilitar la difícil maniobra de entrada de la Esperanza en el templo que requería desmontar los zancos a las andas. Con algo más de una hora de retraso con respecto al horario previsto por la corporación de la calle Pureza, entraba la Esperanza a sones de la Marcha Real, poniendo inicio a una semana histórica de estancia histórica para los vecinos de Las Letanías.

Los momentos de hoy y las casi diez horas en la calle sirvieron para certificar que la Esperanza ya está en puerto seguro. En un lugar donde no se discrimina, donde se reza y se quiere a la Santísima Virgen. Ese el cénit de la Misión y solo el primer día de ella. Mereció la pena.