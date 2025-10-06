La Esperanza de Triana organiza autobuses para ver a la Virgen en el Polígono Sur en dos días

El deslumbrante traslado el pasado sábado de la Esperanza de Triana a la Parroquia de San Pío X en el Polígono Sur ha dejado estampas inolvidables que recordarán los hermanos y por extensión los sevillanos que lo disfrutaron. Con la Virgen ya ubicada en este templo en Las Letanías, la hermandad trianera ha informado a los hermanos de un servicio especial de autobuses para ver a la Esperanza en las parroquias San Pío X y Jesús Obrero durante dos días.

Así, la Hermandad de la Esperanza de Triana ha organizado este servicio de autobuses que conectará la Plaza de Cuba con las dos parroquias donde estará la Virgen y donde se desarrollarán los actos programados con motivo de la Misión. Serán concretamente los días 12 y 18 de octubre, ambos en domingo.

El domingo 12 de octubre, la salida será desde la Plaza de Cuba a las 8:30 horas hasta la parroquia de San Pío X, para acudir al Rosario de la Aurora; la vuelta tendrá lugar a las 13.30 horas desde la Parroquia de Jesús Obrero las 13:30 horas tras finalizar la Eucaristía presidida por el Señor Arzobispo. El sábado 18 de octubre, el traslado desde la Plaza de Cuba será a las 07:30 horas hasta la parroquia de Jesús Obrero. El precio es de 5 euros el día 12 y 4 euros el día 18.

La preinscripción podrá realizarse en la secretaría de la hermandad o a través del siguiente enlace, que está enlazado a un código QR que la corporación trianera ha difundido a través de sus redes sociales.