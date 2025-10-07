Carlos López Bravo hace oficial su candidatura al Consejo de Hermandades

Carlos López Bravo ha presentado este 7 de octubre, festividad del Rosario, su candidatura para presidir el Consejo de Hermandades y Cofradías. El ya candidato, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla, ha explicado en una carta que habló con el arzobispo José Ángel Saiz Meneses antes de dar el paso "hace meses" y ha decidido anunciar su decisión este martes por su "devoción rosariana".

Francisco Vélez enfrenta sus últimos meses al frente del organismo que marca los pasos de las hermandades de Sevilla, ya que en el mes de junio la institución ha convocado elecciones. Por el momento ningún otro cofrade ha hecho oficial su aspiración a liderar la institución, aunque se espera que haya más listas entre las que tengan que escoger los hermanos mayores tanto de penitencia como de gloria.

"Tras una trayectoria de servicio junto a cuatro presidentes en esta institución que vela por todas nuestras hermandades, siento que ha llegado el momento de dar este paso", ha explicado López Bravo en un comunicado que da este paso "con enorme ilusión y sentido de responsabilidad". Así, confía en que su "experiencia acumulada pueda ser de utilidad", aunque avanza su voluntad de "de aportar nuevas ideas, transparencia y, sobre todo, una forma de trabajar cercana, abierta y participativa".

Líneas de trabajo

De salir ganador, no sería la primera vez que López Bravo tenga un cargo en la calle San Gregorio. Este profesor de la Universidad de Sevilla ha sido delegado de Hermandades de Gloria, entre 2004 y 2008; delegado de la Madrugada, entre 2013-2014 y secretario de la institución en el anterior mandato. "En cada una de estas responsabilidades aprendí, crecí y, sobre todo, me vacié en atender a nuestras Hermandades, de las que recibí mucho más de lo que pude ofrecer", ha defendido.

El ya candidato a presidente del Consejo ha explicado que en todas las corporaciones de la que forma parte ha "procurado siempre vivir con entrega la fe y el compromiso cofrade". López Bravo ha ocupado cargos de responsabilidad en la Hermandad de Montserrat y también está en la nómina de la Macarena, el Gran Poder, los Estudiantes, San Benito, la Sacramental de la Magdalena, de la Virgen del Amparo y de la filial sevillana de la Virgen de la Cabeza.

Con todo, el profesor de la Hispalense ha desarrollado las que serían sus principales líneas de trabajo de resultar ganador. De esta forma, aboga por reforzar el papel participativo de los Hermanos Mayores en la vida del Consejo, profundizar en la acción social de las hermandades, velar para que las manifestaciones de culto público externo sean expresión de verdadera fe y caridad cristiana y promover la evangelización a través de los canales de comunicación.