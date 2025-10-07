Romería de Valme 2025 en Dos Hermanas: todos los detalles y la programación completa de actos

El evento estrella de la provincia de Sevilla en octubre es la Romería de Valme de Dos Hermanas, que se celebra cada año el tercer domingo de octubre, el 19 de octubre en este 2025. Ya desde el 10 de octubre se suceden intensas vísperas en las que tienen lugar diversos actos y cultos: función principal de la Hermandad, pregón, quinario, ofrendas florales y besamanos, entre otros. Durante estos días se congregan grupos de familiares y amigos, que terminan de arreglar sus carretas, galeras, coches de caballos, trajes, etc., y que preparan platos caseros y sencillos que llevarán a la romería.

La Romería de Valme es una de las más importantes de Andalucía no sólo en cuanto al número de peregrinos, sino en cuanto a antigüedad y tradición. Fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 1976. En Dos Hermanas, la romería de Valme es considerada “fiesta mayor”.

Programación de la Romería de Valme 2025

■ Viernes 10: 20.00 horas: Santa Misa y, a su término, traslado procesional de la Santísima Virgen desde la Capilla Sacramental hasta el Altar Mayor, donde se cantará la Salve.

■ Sábado 11: 20.00 horas: Santa Misa, Felicitación Sabatina y, a su término, imposición de Medallas a los nuevos hermanos y homenaje a los hermanos más antiguos.

■ Domingo 12: 10.00 horas: Función principal de Insmuto, en la que ocupará la Sagrada Cátedra Ramón Darío Valdivia Giménez, Obispo Auxiliar de Sevilla. En el Ofertorio, la Hermandad hará pública y solemne Protestación de Fe. Los cantos litúrgicos serán interpretados por la Coral "Regina Coeli". 12.00 horas: LII PREGÓN DE VALME, pronunciado por Ana Valme Ortega Pruna, que será presentada por nuestro hermano D. Juan Miguel Martín Mena.

■ Lunes 13: 12.00 horas: Jubileo de la Juventud Cofrade de Dos Hermanas, con la participación de los grupos jóvenes de las hermandades nazarenas y diversos coros.

■ Lunes 13 a viernes 17: 11.30 horas: Ofrendas de flores a la Santísima Virgen de los colegios y centros educativos de la ciudad. 20.00 horas: Solemne Quinario, con el siguiente orden: Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y Santa Misa, predicando todas las noches el José Vilaplana Blasco, Obispo Emérito de Huelva. El Solemne Quinario se celebrará también por la mañana de dichos días, dando comienzo a las 10.15 horas con el rezo del Ejercicio, seguido de la Santa Misa (10:30 h.), en la que pronunciará la homilía Manuel Sánchez de Heredia, párroco de Santa María Magdalena y director espiritual de la Hermandad. Durante el Quinario, cantará el Coro de la Hermandad. La última noche del Quinario habrá Solemne Procesión Claustral con Su Divina Majestad.

■ Viernes 17: 12.30 horas: Rezo del Ángelus y Acto de Ofrenda de los «Nazarines de Valme». 18.30 horas: Jubileo de los exornistas de carretas y galeras con ofrenda a la Virgen.

■ Sábado 18: 09.00 horas: Devota Salutación Mariana, con veneración de los fieles a Nuestra Señora de Valme en horario de 09,00 a 21,00 h. 20.45 horas: Rezo del Santo Rosario y Felicitación Sabatina, que finalizará con la Salve, cantada por el Coro de la Hermandad.

Llega la Romería el domingo 19 de octubre

El día grande de Dos Hermanas es el 19 de octubre, con el inicio de la Romería de Valme. Estos son los actos previstos para este día:

06.00 horas. Misa de Romeros.

Misa de Romeros. 08.00 horas . Traslado de la Virgen a su Carreta y salida de la Romería.

. Traslado de la Virgen a su Carreta y salida de la Romería. 13.30 horas. Llegada a la Ermita de Cuarto y celebración de la Santa Misa.

Llegada a la Ermita de Cuarto y celebración de la Santa Misa. 17.30 horas. Rezo del Santo Rosario.

Rezo del Santo Rosario. 18.00 horas. Inicio del camino de vuelta.

Inicio del camino de vuelta. 21.00 horas. Llegada a la «Venta de Las Palmas» y entrada en Dos Hermanas.

Llegada a la «Venta de Las Palmas» y entrada en Dos Hermanas. 22.00 horas. Adjudicación de premios a las mejores carretas, galeras y caballistas.

Adjudicación de premios a las mejores carretas, galeras y caballistas. 22.30 horas. Entrada de la Virgen en la Parroquia.

Indicaciones y recordatorios de la Hermandad

La Hermandad ha recordado en un comunicado que los vehículos de tracción a motor no pueden formar parte de la comitiva romera y que los de tracción animal no deben impedir ni obstaculizar, en ningún caso, el discurrir de la Romería. Igualmente, se ruega a los vecinos de las calles por las que pasará la Santísima Virgen que adornen sus balcones y puerta. También informan de que la Banda de Música de Dos Hermanas "Santa Ana" acompañará la Carreta de la Virgen durante el recorrido de la Romería.

Como punto final, el domingo 26 de octubre, a las 12:00 horas, se celebrará la Misa de Acción de Gracias, en la Parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas.