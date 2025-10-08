El Cristo de la Buena Muerte presidirá el Vía Crucis del Consejo en 2025

La Sección de Penitencia en acuerdo con la Junta Superior del Consejo de Hermandades y Cofradías, ha designado al Santísimo Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de la Hiniesta como el encargado de presidir el Vía Crucis Oficial de las Hermandades en el año 2026. Este acto, que cumplirá el próximo año su cincuenta aniversario, se desarrollará en la Santa Iglesia Catedral el próximo 23 de febrero, primer lunes de Cuaresma.

El Cristo de la Buena Muerte será el decimoséptimo crucificado en presidir este acto y la tercera imagen que sale de la gubia de Castillo Lastrucci, uno de los grandes imagineros del siglo XX.

Un anhelo de muchos años atrás.

La Hermandad de la Hiniesta siempre ha sido una fija en las últimas quinielas para presidir este piadoso ejercicio. De hecho, los titulares de las hermandades del Domingo de Ramos eran los de la jornada que más tiempo llevaban sin salir, desde 2015 con el Cristo de la Humildad y Paciencia de la Cena.

Este hecho histórico para la corporación puede que afecte a la celebración de su Vía Crucis anual por las calles de la feligresía y que suele celebrarse al final de enero. No obstante, fuentes consultadas de la propia hermandad; comentan que es pronto para saber si se suspenderá este culto anual en pro del oficial del Consejo.

Las imágenes que aún no han presidido el Vía Crucis

Poco a poco se van agotando las posibilidades de elección para el futuro puesto que cada vez quedan menos imágenes por ser elegidas para presidir este acto penitencial. De hecho, estas son las únicas imágenes que aún no han sido designadas para presidir el rezo en la Santa Iglesia Catedral.

Viernes de Dolores

Nuestro Padre Jesús de Nazaret (Hermandad de Pino Montano), Nuestro Padre Jesús de la Misión (Hermandad de la Misión), Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios (Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista) y el Santísimo Cristo de Pasión y Muerte (Hermandad de Pasión y Muerte).

Sábado de Pasión

Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón (Hermandad del Divino Perdón de Parque Alcosa), Nuestro Padre Jesús de la Caridad (Hermandad de San José Obrero), Nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia (Hermandad de Padre Pío) y Nuestro Padre Jesús de la Esperanza en el Puente Cedrón (Hermandad de la Milagrosa).

Domingo de Ramos

Nuestro Padre Jesús en la Sagrada Entrada en Jerusalén (Hermandad del Amor), Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras (Hermandad de Jesús Despojado), Nuestro Padre Jesús de la Victoria (Hermandad de la Paz) y Nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena (Hermandad de la Cena)

Lunes Santo

Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado (Hermandad de San Pablo) y el Santísimo Cristo de las Aguas (Hermandad de las Aguas).

Martes Santo

Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono (Hermandad del Cerro), Nuestro Padre Jesús de la Sagrada Presentación al Pueblo (Hermandad de San Benito) y Nuestro Padre Jesús ante Anás (Hermandad del Dulce Nombre).

Miércoles Santo

Nuestro Padre Jesús de la Paz (Hermandad del Carmen), el Santísimo Cristo de la Sed (Hermandad de la Sed), el Santísimo Cristo de la Lanzada (Hermandad de la Lanzada), Nuestro Padre Jesús de la Divina Misericordia y el Santísimo Cristo de las Siete Palabras (Hermandad de las Siete Palabras).

Jueves Santo

Santísimo Cristo de la Exaltación (Hermandad de la Exaltación), el Santísimo Cristo de la Sagrada Columna y Azotes (Hermandad de las Cigarreras) y Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas (Hermandad del Valle).

Sábado Santo

Santo Cristo Varón de Dolores de la Divina Misericordia (Hermandad del Sol) y el Sagrado Decreto (Hermandad de la Trinidad).