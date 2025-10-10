Estos son los horarios y el recorrido de la Esperanza de Triana en su traslado a las Tres Mil para la Misión

La Esperanza de Triana cuenta las horas para llegar a las Tres Mil Viviendas. Este viernes se celebra el último día del triduo a la Esperanza de Triana en la parroquia de San Pío X y el sábado será la función con la que la Virgen se despida de Las Letanías en busca de Las Vegas y la Barriada de Murillo. La vecina más famosa del arrabal dice adiós a la primera semana de sus misiones y prosigue con un mes de celebraciones por distintos puntos de la ciudad.

La Hermandad continúa las celebraciones de la gran misión del siglo junto a la que protagonizó el Gran Poder en 2021. La Hermandad celebra los 75 años desde que Pío XII proclamara el Dogma de la Asunción, que, para la corporación es "una verdad fundamental de la fe católica que establece que la Virgen María, al término de su vida terrenal, fue elevada al cielo en cuerpo y alma, sin experimentar la corrupción de la tumba".

La Dolorosa saldrá en sus andas a primera hora de la mañana desde La Oliva y dejará atrás unas jornadas irrepetibles. El rosario matutino comenzará a las 9:30 de la mañana y el cortejo trianero abandonará el templo de Las Letanías después de una semana que quedará para la historia, tanto de la corporación de la calle Pureza, como de los vecinos del barrio, que recibieron a la Virgen de la Esperanza de una forma inigualable.

La Virgen llega a Las Vegas

La comitiva tomará Madre del Creador, Reina de los Ángeles, Avenida de las Letanías y encauzará Madre de Cristo para por fin adentrarse en las Tres Mil Viviendas. En la barriada de Murillo, la Esperanza de Triana recorrerá El Principito, Platero y Yo, La Colmena, Juan de Mairena, Padre José Sebastián Bandarán hasta llegar a su destino final: la parroquia de Jesús Obrero, donde se espera que entre alrededor de las 11:45.

En este tramo se vivirán algunas estampas únicas al paso de la Virgen por Las Vegas, la zona más marginal del Polígono Sur. Hasta las Tres Mil Viviendas llegaron en los años 60 cientos de trianeros expulsados de los corrales del arrabal. La vinculación de estos vecinos con el barrio no ha desaparecido en 60 años y muchos de los que recorren estas calles recorrieron en su infancia la calle Pureza. Este es uno de los motivos por los que la Esperanza decidió que sus misiones tenían que llegar hasta aquí, para reencontrarse con su pasado.

En Jesús Obrero se celebrará la misa de clausura del Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías bajo la advocación de la Esperanza. Durante la semana, la corporación trianera celebrará un nuevo triduo en el Polígono Sur, que terminará con una función el sábado. Aun así, la Virgen permanecerá en el templo hasta el miércoles siguiente, cuando volverá a sus andas para recorrer de nuevo la ciudad de Sevilla y reencontrarse con su capilla de los Marineros.