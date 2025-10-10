La Virgen de la Macarena vuelve a su basílica después de realizarle un TAC

La Hermandad de la Macarena ha informado, durante la madrugada de este viernes, que la talla de la Virgen ya está de vuelta en la basílica, tras haberle realizado un TAC en el Centro Nacional de Aceleradores (CNA) bajo la supervisión del restaurador conservador Pedro Manzano Beltrán. Así, la corporación da un paso más en el proceso de recuperar a la Dolorosa, como votaron los hermanos en el cabildo extraordinario del mes de julio.

Esta es la tercera vez, desde la polémica restauración de los Arquillo, que la Dolorosa se traslada a La Cartuja para pasar por el CNA. El objetivo de esta nueva prueba es "corroborar que la intervención sobre las patologías estructurales de la Sagrada Imagen ha resultado satisfactoria de cara a acometer la última fase del proceso". Las pruebas se han realizado en solo unas horas y la imagen ha podido volver al templo con todas las medidas de seguridad.

Según la Hermandad, la prueba diagnóstica se ha desarrollado "tal y como estaba prevista" y agradecen al CNA por "su profesionalidad y rigor, así como la delicadeza, respeto y cariño con que han desarrollado la prueba diagnóstica", han publicado en sus redes sociales. La imagen, que lleva retirada del culto desde el pasado 12 de agosto, se está sometiendo a un proceso de restauración, a cargo de Pedro Manzano Beltrán, después de la polémica intervención del profesor Arquillo que generó una crisis dentro y fuera de la hermandad.

El proceso avanza

A partir de ese momento, se le han efectuado distintas pruebas para comprobar su estado. Una de ellas fue la que reveló unas cavidades provocadas por una plaga de insectos xilófagos, lo que ponía en peligro la conservación de la imagen. El proceso se esperaba que durase tres meses aproximadamente, aunque los expertos anuncian que se está realizando más rápido de lo esperado. El objetivo es trabajar sobre las patologías que se detectaron en la imagen y se comunicaron en el cabildo del mes de julio y las identificadas previamente.

Para poder atacar el avance de los insectos, la primera fase de la restauración se basó en un tratamiento de anoxia para acabar con la proliferación de esta plaga. La imagen permaneció durante 24 días con un 0% de concentración de oxígeno. Esto ha permitido que cualquier tipo de forma de vida que dependiera del oxígeno haya podido ser retirada, por lo que han desaparecido los insectos xilófagos identificados en la talla.

El proceso de recuperación de la Virgen también avanza como se esperaba y, según Manzano, la Macarena ya ha "recuperado" su mirada después de retirar "el regreso de pasta" de los párpados que se le había puesto en los arreglos anteriores. A finales de septiembre la Hermandad compartió un vídeo en sus redes sociales en el que informaba de que, finalmente, la Dolorosa volvía a mirar a los suyos como siempre lo había hecho.

A diferencia de la falta de transparencia que definió la fallida intervención de Arquillo y su equipo, que a la postre derivó en una de las crisis más profundas y de eco internacional que se han ha vivido en la Macarena, la Hermandad decidió trasladar paso a paso los detalles de esta intervención. Además, esta cuenta con una comisión de seguimiento de expertos y de miembros de la propia Junta de Gobierno.