Una sevillana para la Virgen de la Esperanza en su caminar por las Letanías

El paso de Nuestra Señora de la Esperanza este domingo por las Letanías dejó uno de los momentos más emotivos de la jornada. Durante su recorrido, se le dedicó una sevillana interpretada en su honor, que fue acogida con emoción por los presentes.

El canto, lleno de sentimiento y devoción, acompañó el caminar de la Virgen, creando una estampa única en la que la música y la fe se fundieron en pleno corazón del barrio. Los fieles y vecinos respondieron con aplausos y vivas a la Esperanza, en una de esas escenas que reflejan la profunda tradición y fervor popular de Sevilla.