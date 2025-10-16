El centro para personas sin hogar de la calle Don Remondo abrirá sus puertas en marzo

El Consejo de Hermandades y Cofradías pone fecha para la apertura de su centro para personas sin hogar. Según ha confirmado el vicario episcopal para la Pastoral Social, Salvador Diánez, será entre febrero y marzo de 2026 cuando el número 15 de la calle Don Remondo abra sus puertas para poder atender a personas que se encuentran en situación de calle para facilitar su reinserción en la sociedad.

Una vez estén terminadas las obras, este centro para personas sin techo contará con habitaciones con capacidad para más de un decena de camas, espacios de aseo para la higiene personal, un office donde la institución ofrecerá cafés, zumos o bocadillos, una sala de estar, una zona de lavado de ropa, área de consignas, despachos y zona para trabajadores y voluntarios. Todo lo posible para facilitar la situación de las personas sin hogar.

El objetivo de esta obra social es completar y reforzar el trabajo que ya realiza el Arzobispado desde el Departamento de Grave Exclusión de Cáritas Diocesana. Estos cinco proyectos repartidos por distintos barrios de la ciudad de Sevilla se centran especialmente en el acompañamiento a personas sin hogar y su reintegración en la sociedad. Así, para acceder a este nuevo recurso, será necesario ser usuario de los trabajos que Cáritas realiza en las distintas parroquias, donde se desarrollan procesos especializados y un acompañamiento muy específico.

Capacidad para 12 personas

El arzobispo, José Ángel Saiz Meneses, ha conocido este jueves los avances de los trabajos. Durante su visita, ha estado acompañado por el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, Francisco Vélez, así como por el director de Cáritas Diocesana, Miguel A. Carbajo, y el arquitecto encargado de la obra, José María Rincón; además de varios responsables de distintas áreas de la obra social del Congreso.

"Lo que se pretende es que estas personas se encuentren en una familia", ha explicado Diánez. Como ha confirmado, el centro tendrá capacidad para acoger a 12 personas. En realidad, ni el Arzobispado ni el Consejo concibieron este proyecto para atender a un número elevado de personas, ya que, en palabras del vicario, "se perdería lo que siempre se ha cuidado mucho desde la Iglesia y desde Cáritas: el acompañamiento personalizado como hogar".

El proyecto se ha financiado con los fondos reunidos por la obra social del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que se celebró en diciembre del año pasado, que culminó con la Magna. Durante un tiempo este edificio de propiedad eclesiástica había estado destinado a las oficinas de Cáritas y, desde hacía algún tiempo, estaba en desuso.