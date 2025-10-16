La ministra de Vivienda visita a la Esperanza de Triana en las Tres Mil Viviendas

La ministra de Vivienda y Ordenación del Territorio, Isabel Rodríguez, ha visitado este jueves a la Esperanza de Triana en su misión en el Polígono Sur. Acompañada del líder del PSOE en Sevilla, Antonio Muñoz, y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, la socialista ha decidido pasar parte de su mañana junto a la Virgen trianera y la Junta de Gobierno, que han podido explicarle los proyectos que desarrollan en el barrio.

La dirigente socialista ha aprovechado que la Dolorosa se encuentra estos días en sus misiones por el Polígono Sur para visitar la parroquia de Jesús Obrero y conocer de cerca qué está haciendo la corporación del viejo arrabal en una de las zonas más pobres de España. Entre las principales labores que realiza la corporación en el barrio están los Desayunos de Esperanza, para dar alimentos a quienes lo necesitan cada fin de semana, o un proyecto deportivo para evitar que los niños estén en las calles.

La Hermandad continúa las celebraciones de la gran misión del siglo junto a la que protagonizó el Gran Poder en 2021. La Hermandad celebra los 75 años desde que Pío XII proclamara el Dogma de la Asunción, que, para la corporación es "una verdad fundamental de la fe católica que establece que la Virgen María, al término de su vida terrenal, fue elevada al cielo en cuerpo y alma, sin experimentar la corrupción de la tumba".

Últimos días en las Tres Mil

La ministra ha estado en la ciudad para participar en un coloquio organizado por Radio Sevilla. Además de visitar a la Esperanza de Triana, la comitiva socialista, liderada por Rodríguez, también ha podido dar un paseo por el centro de la ciudad, ha podido comprobar de primera mano el estado de las obras de Fábrica de Artillería, dependientes de su cartera, y ha visitado el barrio de Pino Montano.

A la Virgen apenas le quedan un par de jornadas en el Polígono Sur. Este sábado la Dolorosa cruzará de nuevo la puerta de Jesús Obrero para tomar el camino de vuelta a la calle Pureza. Lo hará a las 8:15 de la mañana y volverá a recorrer toda la ciudad para regresar a la Capilla de los Marineros. En esta ocasión habrá un momento especialmente emotivo, cuando la Esperanza visite por primera vez el Hospital Virgen del Rocío.