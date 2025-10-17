Las Tres Mil comienza a despedirse de la Esperanza: así es el recorrido de vuelta a Triana

La Misión de la Esperanza de Triana llega a su fin con los últimos días de estancia en el Polígono Sur. En primer lugar fue San Pío X y ahora es Jesús Obrero donde los vecinos y devotos de la Dolorosa le están rindiendo culto hasta el próximo sábado que será la jornada en la que regrese al viejo arrabal.

Durante las jornadas de estancia en estas parroquias, no han parado de sucederse visitas y actos en los templos del Polígono Sur que se han convertido en verdaderos y excepcionales epicentros devocionales. Dos misas diarias, una de mañana a las doce del mediodía y otra de tarde del Triduo a las ocho repletan las naves de la parroquia salesiana. El resto del día, también se puede contemplar a la Esperanza en estas estampas históricas en horario matutino de diez a dos y vespertino de cinco a diez.

El sábado regresa a Triana

Los dos triduos presididos por la Esperanza en su estancia en las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero cuentan con la participación de hermandades allegadas y que comparten la advocación mariana como puede ser la Macarena o la Trinidad. El viernes será el último día en el que pueda contemplarse a la Virgen en esta zona humilde de Sevilla, ya que el sábado a las ocho de la mañana comenzará el traslado de regreso a Triana.

El recorrido que tomará este sábado será: calle Padre José Sebastián Bandarán, Bendición y Esperanza, Rafael Pérez del Álamo, Victoria Domínguez Cerrato, Torcuato Luca de Tena, Luis Rosales, visita al Hospital Infantil Virgen del Rocío, salida del hospital por la calle Antonio Maura Montaner, Bogotá, Juan Pablos, Progreso, Felipe II, entrada en el Parque de María Luisa por la Avenida Don Pelayo, Avenida Isabel la Católica, Avenida del Cid, Real Fábrica de Tabacos de Sevilla (actual Rectorado de la Universidad de Sevilla), entrada en la capilla universitaria de la hermandad de los Estudiantes, San Fernando, Paseo de Roma, Paseo de las Delicias, Puente de San Telmo, Plaza de Cuba, Betis, Troya, Pureza y entrada en la Capilla de los Marineros, entrando a las cuatro y media de la tarde acompañada por la Banda de Música de Las Cigarreras.

Ya el miércoles 22 será cuando la Esperanza se traslade a San Jacinto para que en la mañana del sábado 25 vaya en su paso de palio a la Santa Iglesia Catedral en la que permanecerá hasta el 1 de noviembre, cuando vuelva de nuevo a Triana sobre el paso de gloria de la Purísima Concepción de La Algaba.