La Esperanza de Triana sale del Polígono Sur: un recorrido hasta Triana por el Virgen del Rocío, Rectorado y Betis

Termina la Misión de la Esperanza. Después de dos semanas para el recuerdo en el Polígono Sur, la Esperanza de Triana se despide este sábado de la parroquia de Jesús Obrero. La Hermandad pone punto y final a uno de los momentos que quedarán para la historia de la corporación del viejo arrabal. En la tarde de este viernes, los últimos devotos se han acercado a la Dolorosa para verla y rezarle una última vez en este escenario, que se ha convertido en el epicentro devocional de la ciudad en los últimos días.

Miles de personas emocionados acompañan a la Esperanza de Triana en el recorrido desde su salida acompañada por la banda de Las Cigarreras.

La Esperanza de Triana deja el Polígono Sur acompañada por miles de personas / jorge jiménez

Sin duda, uno de los puntos más emotivos del recorrido será el paso del cortejo por el Hospital Virgen del Rocío. Esta es la primera vez que la Dolorosa visita el centro, donde será recibida por los profesionales y enfermos. Los pacientes más pequeños cobrarán un papel especial en este momento, la comitiva trianera hará una parada para que los niños que están ingresados puedan conocer de cerca a la Virgen y así transmitirles esperanza a ellos y sus familias.

Desde Manuel Siurot buscará de nuevo el Parque de María Luisa, donde se repetirán imágenes como las de hace dos semanas, cuando la Esperanza de Triana iba en busca de Las Letanías a buscar a aquellos trianeros que un día fueron obligados a abandonar su barrio. El recorrido la llevará también por la lonja universitaria, donde visitará a la Hermandad de los Estudiantes en busca del puente de San Telmo y la calle Betis hasta alcanzar la Capilla de los Marineros.

Próximos actos

El recorrido que tomará este sábado será: calle Padre José Sebastián Bandarán, Bendición y Esperanza, Rafael Pérez del Álamo, Victoria Domínguez Cerrato, Torcuato Luca de Tena, Luis Rosales, visita al Hospital Infantil Virgen del Rocío, salida del hospital por la calle Antonio Maura Montaner, Bogotá, Juan Pablos, Progreso, Felipe II, entrada en el Parque de María Luisa por la Avenida Don Pelayo, Avenida Isabel la Católica, Avenida del Cid, Real Fábrica de Tabacos de Sevilla (actual Rectorado de la Universidad de Sevilla), entrada en la capilla universitaria de la hermandad de los Estudiantes, San Fernando, Paseo de Roma, Paseo de las Delicias, Puente de San Telmo, Plaza de Cuba, Betis, Troya, Pureza y entrada en la Capilla de los Marineros, entrando a las 17:30 acompañada por la Banda de Música de Las Cigarreras.

La Hermandad celebra los 75 años desde que Pío XII proclamara el Dogma de la Asunción, que, para la corporación es "una verdad fundamental de la fe católica que establece que la Virgen María, al término de su vida terrenal, fue elevada al cielo en cuerpo y alma, sin experimentar la corrupción de la tumba". Pese a que la Virgen pone fin a sus misiones en uno de los barrios más pobres de España, todavía le quedan varias semanas de actos para conmemorar esta efeméride.

La próxima salida de la Virgen será hacia San Jacinto el miércoles. Será desde la iglesia de los dominicos desde donde la Virgen encare la recta final de los actos de celebración. Bajo palio recorrerá su barrio para visitar la Catedral. Allí, presidirá el jubileo de las hermandades y cofradías de la ciudad y un nuevo triduo, el tercero en las últimas semanas, para conmemorar la institución del dogma de la Asunción.