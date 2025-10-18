Tradiciones
Este es el recorrido de la Romería de Valme 2025 en Dos Hermanas y Sevilla, además de los cortes de tráfico previstos
Este domingo 19 de octubre es el día del año por excelencia en Dos Hermanas y ya está todo preparado para disfrutar de la Virgen y su romería
La Romería de Valme 2025 ya está aquí y el Ayuntamiento de Dos Hermanas ha informado de los últimos detalles del evento, que tiene lugar este domingo 19 de octubre.
El recorrido de la Romería se inicia a las 08.00 horas de la mañana del domingo y la vuelta será a las 18.00 horas.
Cortes de calles previstos en Dos Hermanas
El consistorio nazareno ha organizado en plan de tráfico para esta jornada, con los siguientes cortes de circulación: a partir de las 06:00 hasta las 11:30 horas estarán cortados los accesos al centro de Dos Hermanas (Plaza de la Constitución y zonas aledañas).
Desde las 07:00 y hasta las 13:00 horas estará cortada al tráfico la Avenida de la Libertad. Igualmente, la carretera SE-8032 estará cortada desde las 07:00 hasta las 23:00 horas, excepto vehículos autorizados.
Finalmente, se volverán a cortar los accesos al casco urbano a partir de las 19:00 y hasta las 00:00 horas.
Recorrido de ida de la Romería de Valme
- 08:00 horas: Salida Plaza de la Constitución
- Calle Santa María Magdalena
- Calle Botica
- Avenida de Sevilla
- Glorieta de Andalucía (lado izquierdo)
- Glorieta de Cataluña (lado izquierdo)
- Avenida de La Libertad
- Glorieta calle Miguel Hernández
- Carretera A-8032
- Bellavista (Sevilla)
- Avenida de Jerez
- Calle Jazmín
- Plaza Fernando VI
- Calle Guadalajara
- Calle Asencio y Toledo
- Cruce de la Nacional IV
- Camino de la Ermita de la Virgen de Valme
Recorrido de vuelta de la Romería de Valme
- 18:00 horas: Regreso de la Ermita de Cuarto
- Camino de la Ermita de la Virgen de Valme
- Cruce de la Nacional IV
- Calle Asencio y Toledo
- Calle Guadalajara
- Plaza Fernando VI
- Calle Jazmín
- Avenida de Jerez
- Bellavista (Sevilla)
- Carretera A-8032
- Glorieta calle Miguel Hernández
- Avenida de la Libertad (margen del Mare)
- Glorieta de Cataluña
- Glorieta de Andalucía
- Avenida de Sevilla
- Calle Canónigo
- Calle Santa María Magdalena
- Plaza de la Constitución
Lo que debes y no debes hacer
La Policía Local de Dos Hermanas recuerda a los vecinos y visitantes de la Romería de Valme la importancia de cuidar el entorno: utilizar papeleras, recoger los residuos, apagar fuegos y respetar los jardines y animales del recorrido. También se recomienda protegerse del sol con ropa adecuada, crema solar y una buena hidratación.
En materia de seguridad, se prohíbe conducir vehículos o animales bajo los efectos del alcohol o drogas, y se realizarán controles al efecto. Se pide especial atención a los menores y se recuerda que cualquier emergencia debe comunicarse al n. Habrá un Punto Violeta en la glorieta de la Cruz Roja para atender casos de agresiones sexuales (teléfono 016).
