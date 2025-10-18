Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el recorrido de la Romería de Valme 2025 en Dos Hermanas y Sevilla, además de los cortes de tráfico previstos

Este domingo 19 de octubre es el día del año por excelencia en Dos Hermanas y ya está todo preparado para disfrutar de la Virgen y su romería

Día grande este domingo en Dos Hermanas.

Día grande este domingo en Dos Hermanas. / El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Dos Hermanas (Sevilla)

La Romería de Valme 2025 ya está aquí y el Ayuntamiento de Dos Hermanas ha informado de los últimos detalles del evento, que tiene lugar este domingo 19 de octubre.

El recorrido de la Romería se inicia a las 08.00 horas de la mañana del domingo y la vuelta será a las 18.00 horas.

Cortes de calles previstos en Dos Hermanas

El consistorio nazareno ha organizado en plan de tráfico para esta jornada, con los siguientes cortes de circulación: a partir de las 06:00 hasta las 11:30 horas estarán cortados los accesos al centro de Dos Hermanas (Plaza de la Constitución y zonas aledañas).

Desde las 07:00 y hasta las 13:00 horas estará cortada al tráfico la Avenida de la Libertad. Igualmente, la carretera SE-8032 estará cortada desde las 07:00 hasta las 23:00 horas, excepto vehículos autorizados.

Finalmente, se volverán a cortar los accesos al casco urbano a partir de las 19:00 y hasta las 00:00 horas.



(Pinche en la imagen para ampliar)

Recorrido de ida de la Romería de Valme

  • 08:00 horas: Salida Plaza de la Constitución
  • Calle Santa María Magdalena
  • Calle Botica
  • Avenida de Sevilla
  • Glorieta de Andalucía (lado izquierdo)
  • Glorieta de Cataluña (lado izquierdo)
  • Avenida de La Libertad
  • Glorieta calle Miguel Hernández
  • Carretera A-8032
  • Bellavista (Sevilla)
  • Avenida de Jerez
  • Calle Jazmín
  • Plaza Fernando VI
  • Calle Guadalajara
  • Calle Asencio y Toledo
  • Cruce de la Nacional IV
  • Camino de la Ermita de la Virgen de Valme
Itinerario de la romería.

Itinerario de la romería. / Ayuntamiento de Dos Hermanas

Recorrido de vuelta de la Romería de Valme

  • 18:00 horas: Regreso de la Ermita de Cuarto
  • Camino de la Ermita de la Virgen de Valme
  • Cruce de la Nacional IV
  • Calle Asencio y Toledo
  • Calle Guadalajara
  • Plaza Fernando VI
  • Calle Jazmín
  • Avenida de Jerez
  • Bellavista (Sevilla)
  • Carretera A-8032
  • Glorieta calle Miguel Hernández
  • Avenida de la Libertad (margen del Mare)
  • Glorieta de Cataluña
  • Glorieta de Andalucía
  • Avenida de Sevilla
  • Calle Canónigo
  • Calle Santa María Magdalena
  • Plaza de la Constitución

Lo que debes y no debes hacer

La Policía Local de Dos Hermanas recuerda a los vecinos y visitantes de la Romería de Valme la importancia de cuidar el entorno: utilizar papeleras, recoger los residuos, apagar fuegos y respetar los jardines y animales del recorrido. También se recomienda protegerse del sol con ropa adecuada, crema solar y una buena hidratación.

En materia de seguridad, se prohíbe conducir vehículos o animales bajo los efectos del alcohol o drogas, y se realizarán controles al efecto. Se pide especial atención a los menores y se recuerda que cualquier emergencia debe comunicarse al n. Habrá un Punto Violeta en la glorieta de la Cruz Roja para atender casos de agresiones sexuales (teléfono 016).

TEMAS

Este es el recorrido de la Romería de Valme 2025 en Dos Hermanas y Sevilla, además de los cortes de tráfico previstos

Este es el recorrido de la Romería de Valme 2025 en Dos Hermanas y Sevilla, además de los cortes de tráfico previstos
