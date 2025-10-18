Este es el recorrido de la Romería de Valme 2025 en Dos Hermanas y Sevilla, además de los cortes de tráfico previstos

La Romería de Valme 2025 ya está aquí y el Ayuntamiento de Dos Hermanas ha informado de los últimos detalles del evento, que tiene lugar este domingo 19 de octubre.

El recorrido de la Romería se inicia a las 08.00 horas de la mañana del domingo y la vuelta será a las 18.00 horas.

Cortes de calles previstos en Dos Hermanas

El consistorio nazareno ha organizado en plan de tráfico para esta jornada, con los siguientes cortes de circulación: a partir de las 06:00 hasta las 11:30 horas estarán cortados los accesos al centro de Dos Hermanas (Plaza de la Constitución y zonas aledañas).

Desde las 07:00 y hasta las 13:00 horas estará cortada al tráfico la Avenida de la Libertad. Igualmente, la carretera SE-8032 estará cortada desde las 07:00 hasta las 23:00 horas, excepto vehículos autorizados.

Finalmente, se volverán a cortar los accesos al casco urbano a partir de las 19:00 y hasta las 00:00 horas.

Recorrido de ida de la Romería de Valme

08:00 horas: Salida Plaza de la Constitución

Calle Santa María Magdalena

Calle Botica

Avenida de Sevilla

Glorieta de Andalucía (lado izquierdo)

Glorieta de Cataluña (lado izquierdo)

Avenida de La Libertad

Glorieta calle Miguel Hernández

Carretera A-8032

Bellavista (Sevilla)

Avenida de Jerez

Calle Jazmín

Plaza Fernando VI

Calle Guadalajara

Calle Asencio y Toledo

Cruce de la Nacional IV

Camino de la Ermita de la Virgen de Valme

Itinerario de la romería. / Ayuntamiento de Dos Hermanas

Recorrido de vuelta de la Romería de Valme

18:00 horas: Regreso de la Ermita de Cuarto

Camino de la Ermita de la Virgen de Valme

Cruce de la Nacional IV

Calle Asencio y Toledo

Calle Guadalajara

Plaza Fernando VI

Calle Jazmín

Avenida de Jerez

Bellavista (Sevilla)

Carretera A-8032

Glorieta calle Miguel Hernández

Avenida de la Libertad (margen del Mare)

Glorieta de Cataluña

Glorieta de Andalucía

Avenida de Sevilla

Calle Canónigo

Calle Santa María Magdalena

Plaza de la Constitución

Lo que debes y no debes hacer

La Policía Local de Dos Hermanas recuerda a los vecinos y visitantes de la Romería de Valme la importancia de cuidar el entorno: utilizar papeleras, recoger los residuos, apagar fuegos y respetar los jardines y animales del recorrido. También se recomienda protegerse del sol con ropa adecuada, crema solar y una buena hidratación.

En materia de seguridad, se prohíbe conducir vehículos o animales bajo los efectos del alcohol o drogas, y se realizarán controles al efecto. Se pide especial atención a los menores y se recuerda que cualquier emergencia debe comunicarse al n. Habrá un Punto Violeta en la glorieta de la Cruz Roja para atender casos de agresiones sexuales (teléfono 016).