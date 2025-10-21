Traslado de la Esperanza de Triana a San Jacinto: horario y recorrido del miércoles 22 de octubre

La Esperanza de Triana se prepara para emprender su regreso a San Jacinto tras varias semanas llenas de emoción, fervor y devoción. Su traslado a la parroquia de San Jacinto, previsto para este miércoles 22 de octubre, pondrá otro momento emotivo a una misión histórica que ha llevado a la Esperanza de Triana a vivir días intensos en los templos de San Pío X y Jesús Obrero, convertidos en verdaderos centros de fe y encuentro vecinal.

En este sentido la dolorosa de la calle Pureza será trasladada desde la capilla de los Marineros hasta la iglesia de San Jacinto.

El traslado de la Esperanza de Triana se realizará en andas y estará acompañado por la Banda de Las Cigarreras, que pondrá el acompañamiento musical a una cita muy esperada por los devotos trianeros. La comitiva saldrá a las 20:30 horas desde la capilla de los Marineros para recorrer las calles Pureza, Plaza del Altozano, San Jacinto —donde realizará una visita a la Hermandad de la Estrella—, Pagés del Corro y, finalmente, la entrada en la parroquia de San Jacinto.

Será el sábado cuando la Dolorosa, ya bajo palio, emprenda su marcha hacia la Catedral de Sevilla, donde pondrá el broche final a los actos conmemorativos del aniversario de su coronación.