Cambios para la Semana Santa 2026: así queda el orden por Carrera Oficial de las hermandades de Domingo de Ramos

Como cada año, el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha sacudido el tablero de la Semana Santa con un nuevo orden de paso por la Carrera Oficial.

En una reunión celebrada este miércoles en la sede del Consejo, los hermanos mayores de las nueve hermandades del Domingo de Ramos han acordado los cambios para la edición de 2026. El delegado Francisco Javier Bonilla presidió la sesión, que no solo reordenó las cofradías, sino que también adelantó media hora el inicio de la jornada en bloque, con el objetivo de agilizar el discurrir de las estaciones de penitencia y evitar los habituales cuellos de botella en la Catedral y el entorno de la Plaza de San Francisco.

El gran giro llega en los primeros puestos, donde la Hermandad de la Cena asciende a la segunda posición, justo detrás de la eterna pionera, la Hermandad del Amor con su Sagrada Entrada en Jerusalén. Este ascenso de la Cena, que tradicionalmente ocupaba un lugar más retrasado, promete una estampaña distinta: sus pasos del Señor de la Sagrada Cena y la Virgen de la Caridad desfilarán bajo los arcos de la Catedral con la frescura de la mañana.

Siguen los cambios: La Hermandad de Jesús Despojado, que hasta ahora ocupaba el segundo puesto en la fila de la Carrera Oficial, retrocede a la tercera plaza. Y la Hermandad de la Estrella logra un avance codiciado: adelanta un puesto, situándose en séptima posición. Este salto, que desplaza a la Amargura al octavo lugar, responde a peticiones internas para equilibrar tiempos de recogida y evitar aglomeraciones en las calles aledañas. La Estrella ganará así unos minutos preciosos en su recorrido desde el viejo arrabal de Triana.

Así el orden completo queda así:

1. Hermandad del Amor (Sagrada Entrada en Jerusalén)

2. Hermandad de la Cena

3. Hermandad de Jesús Despojado

4. Hermandad de la Hiniesta

5. Hermandad de la Paz

6. Hermandad de San Roque

7. Hermandad de la Estrella

8. Hermandad de la Amargura

9. Hermandad del Amor (Cristo del Amor y Virgen del Socorro)

Con este reajuste, el Consejo pretende que el Domingo de Ramos de 2026 mantenga su esencia, pero gane en fluidez y comodidad tanto para las hermandades como para los fieles que acompañan el inicio de la Semana Santa sevillana.