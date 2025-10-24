Traslado de la Esperanza de San Jacinto a la Catedral: horario y recorrido del sábado 25 de octubre

El paso de palio de Nuestra Señora de la Esperanza ya luce el exorno floral con el que recorrerá las calles de Sevilla este sábado, 25 de octubre, camino de la Catedral. En la jornada de hoy, viernes 24, la Dolorosa de la calle Pureza se presenta entronizada en su paso de palio en la Parroquia de San Jacinto, donde ha permanecido durante los últimos días tras su estancia misionera en el Polígono Sur.

Para esta ocasión, el paso presenta un exorno floral especialmente cuidado, compuesto por rosas Cotton con una apertura novedosa, Phalaenopsis, Astromelia, Nerine, Flor de cera, Buplerum Rotundifolia, Panicum Fountain, Hedera, Pitt Nigra y Cocculus Dusty, en una combinación que realza la elegancia y la luminosidad del conjunto.

El traslado tendrá lugar mañana sábado 25 de octubre, partiendo desde la Parroquia de San Jacinto en su paso de palio y acompañado por la Banda de Música de Las Cigarreras.

El itinerario previsto será el siguiente: salida Salida de la Parroquia de San Jacinto (08:00h) – Pagés del Corro (08:05h) – San Jacinto (08:15h) – Capilla de la Hermandad de la Estrella (08:20h) – Plaza del Altozano (09:05h) – Capillita del Carmen (09:15h) – Puente de Isabel II (09:40h) – Paseo de Cristóbal Colón (10:00h) – Reyes Católicos (10:05h) – Pastor y Landero (10:30h) – Adriano (11:20h) – Capilla de la Hermandad del Baratillo (11:40h) – Arfe (12:05h) – García de Vinuesa (12:15h) – Avenida de la Constitución (12:45h) – Alemanes (12:50h) – Cardenal Carlos Amigo Vallejo (13:10h) – Plaza Virgen de los Reyes (13:25h) – Entrada en la Catedral de Sevilla, por la Puerta de Palos (13:40h).

Con este traslado, la Esperanza de Triana culmina su recorrido misionero por distintos templos de la ciudad y afronta el broche final de los actos que durante las últimas semanas han despertado una intensa devoción entre los sevillanos.