Misión de la Esperanza
La bulla toma el centro de Sevilla en el traslado de la Esperanza de Triana a la Catedral
Un tapón formado por grupo de turistas, una boda en el sagrario y varias personas impide que la banda que abre el cortejo pueda avanzar
A.M
Una gran afluencia de público se ha acercado este sábado a ver el traslado del paso de palio de Nuestra Señora de la Esperanza de Triana hacia la Santa Iglesia Catedral. Por ello, sobre las 12.00 horas del mediodía, hora de más público en las calles, se han formado las primeras aglomeraciones en las calles más estrechas del centro de Sevilla, cercanas a la Catedral.
La aglomeración se ha producido en el entorno de García de Vinuesa y la Avenida de la Constitución, donde la presencia de grupos de turistas, una boda en el Sagrario y numerosos fieles ha impedido durante varios minutos que la Banda de Música de Las Cigarreras, que abre el cortejo, pudiera avanzar con normalidad.
Una salida histórica
Pese a la congestión, el traslado ha continuado con el fervor y la emoción de los sevillanos que no han querido perderse este momento histórico, en el que la Dolorosa de la calle Pureza ha recorrido la ciudad entronizada en su palio, tras su estancia en el Polígono Sur.
El paso presenta un exorno floral especialmente cuidado, compuesto por rosas Cotton, Phalaenopsis, Astromelias, Nerine, Flor de cera, Buplerum Rotundifolia, Panicum Fountain, Hedera, Pitt Nigra y Cocculus Dusty, una combinación que realza la elegancia y luminosidad del conjunto.
El cortejo, acompañado por la Banda de Las Cigarreras, ha partido a las 08:00 horas desde la Parroquia de San Jacinto y tiene prevista su entrada en la Catedral por la Puerta de Palos a las 13:40 horas, poniendo el broche de oro a semanas de intensa devoción en la ciudad.
