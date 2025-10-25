La Esperanza de Triana desbordó Sevilla con el espíritu de la Misión

Era una amanecida más propia del 15 de agosto en los alrededores del antiguo convento de San Jacinto y la última de un histórico mes de octubre en la que la Esperanza de Triana saldría a la calle. Muchos trianeros se dieron cita para conocer a color lo que solo se conocía en blanco y negro, a la Virgen saliendo de este histórico templo.

Como si de una Madrugá se tratase, llegaban las bandas participantes en el cortejo a la calle Pagés del Corro entre vítores y aplausos constantes. Poco antes de las ocho menos cuarto las puertas del recinto dominico se abrían para que empezara a sonar la centenaria marcha Soleá, dame la mano. Aún con la luz de la noche, la Esperanza cruzaba el dintel bajo una incesante lluvia de pétalos y lanzamientos de fuegos artificiales que hacían despertar al viejo arrabal. Las lágrimas y rezos de los devotos acompañaron los primeros instantes de una procesión que se tornó gloriosa durante todo el recorrido.

Esta vez la Esperanza iba con su icono completo, paso de palio, esquinas profusas de flores, tocado tirante que recordaba al que ideó Persio, la toca de volantes y la saya de Juan Belmonte. Todo diseñado para que la Dolorosa luciera bellísima para salir al encuentro de los sevillanos.

Pocos minutos después la Esperanza de Triana visitaba de nuevo a la Estrella después de que ya lo hiciera el pasado miércoles. En este caso, el palio completamente encendido entró en la capilla de la corporación del Domingo de Ramos. No cesaron los aplausos y los vítores en todo el recorrido por la calle San Jacinto. Con los primeros rayos de sol colándose por la malla de bambalina, llegaba la Virgen a la plaza del Altozano para despedirse de su barrio.

La amplitud del puente de Isabel II permitió que el paso ganara tiempo para dejar expédito el Paseo Colón a las diez de la mañana, hora pactada con el Cecop. En la esquina de Reyes Católicos con Pastor y Landero esperaba el gaditano coro de La Salle - la Viña. Por el Arenal, la Esperanza tuvo un detalle con los antiguos presos de la Cárcel del Pópulo interpretando de nuevo Soleá, dame la mano y en la que Font de Anta reflejó las saetas de los reos a la Esperanza.

La luz de media mañana y las altas copas de los árboles recibieron a la Dolorosa trianera en la calle Adriano. En la capilla de la hermanada cofradía del Baratillo; allí se le rezó la salve y se le cantaron sevillanas en las que la letra recordaba y agradecía su paso por las Tres Mil. El trasiego habitual de un sábado de octubre en el centro de Sevilla hizo que el público colmara las últimas calles del recorrido aunque la ausencia de cortejo de cirios propició que durante la mayoría del itinerario pudiera pasearse y acompañar a la Virgen con mucha comodidad.

Poco antes de la una de la tarde llegaba al entorno de la Catedral cruzando una Punta del Diamante que a ratos tuvo que soportar grandes tapones de público y que impidieron a la banda que abría el cortejo avanzar con normalidad. Muchos turistas no ocultaban la cara de sorpresa al ver tantas personas esperando a algo que ellos no sabían muy bien lo que era. No obstante, fue llegar la Esperanza y esas caras de sorpresa se multiplicaron al contemplar el altar itinerante que es un paso de palio.

Un poco más tarde de las dos de la tarde las campanas de la Giralda dieron la bienvenida a la Esperanza de Triana que entró mirando al pueblo en la Santa Iglesia Catedral. En la primer templo metropolitano estará hasta el próximo sábado 1 de noviembre cuando regrese a Triana en procesión de gloria.