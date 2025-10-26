Sucesos
Roban en la Casa Hermandad de San Pablo sin "daño alguno" en los titulares
El incidente se produjo en la madrugada
La Hermandad de San Pablo ha informado este domingo de que la pasada madrugada su Casa Hermandad fue objeto de un robo aunque ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" ya que "nuestros sagrados titulares --Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora del Rosario Doloroso--, así como nuestro patrimonio artístico y devocional no han sufrido daño alguno". Han agradecido además las muestras de "apoyo, afecto y comprensión".
En un comunicado publicado en sus redes sociales, "tras la alerta del sistema de seguridad, se dio aviso inmediato a la Policía Nacional, que se personó en el lugar para llevar a cabo las actuaciones oportunas. Poco después, varios miembros de la Junta de Gobierno acudieron también a las instalaciones y pudieron comprobar lo sucedido".
En estos momentos, la Junta de Gobierno "actuará con la máxima prudencia y discreción" mientras se desarrolla la investigación pertinente y "tan pronto como sea posible" asegura que ofrecerá "más información" que "será comunicada a través de los canales oficiales, manteniendo puntualmente informados a todos nuestros hermanos".
