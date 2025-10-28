Misterioso robo en Granada: descubren tras una misa la desaparición de joyas de la Virgen del Rosario
Las joyas desaparecidas pertenecían a donaciones de devotos que las habían prestado o cedido a la Virgen
La Hermandad del Rosario de Granada ha denunciado el robo de varias piezas de joyería pertenecientes a la Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos, un suceso que ha conmocionado al ámbito cofrade de la ciudad. Los objetos sustraídos, de gran valor sentimental y devocional, formaban parte de las donaciones realizadas por fieles y devotos a la imagen, y su desaparición fue detectada tras la eucaristía vespertina en el templo de Santo Domingo, en el barrio del Realejo.
Las joyas desaparecidas pertenecían a donaciones de devotos que las habían prestado o cedido a la Virgen para su salida del domingo último, que finalmente no se efectuó por la amenaza de lluvia. Afortunadamente el prioste retiró el domingo algunas piezas que lucía la imagen y que habían sido cedidas por otras cofradías.
Comunicado oficial y denuncia policial
En un comunicado oficial distribuido a través de las redes sociales, recogido por Europa Press, la hermandad informa de este hecho a todos sus hermanos, devotos y fieles después de que se detectara tras la eucaristía de las ocho de la tarde la ausencia de varias joyas y donaciones que posee la virgen, en el interior del templo de Santo Domingo, del Realejo.
En una primera revisión, la hermandad no ha encontrado daño algo en la imagen a cuenta de este robo, que ya se ha denunciado a la Policía Judicial y del que se percataron porque la imagen tenía algunos encajes sueltos de su bocamanga.
Piezas sustraídas y colaboración con la Policía
Aunque no se conoce con exactitud el valor de lo sustraído y las piezas en concreto, se han echado en falta algunos pendientes que se habían colocado en el pecherín y anillos donados por hermanos.
La Hermandad explica que está colaborando "estrechamente" con los agentes en este caso, confiando en su labor, y la parroquia dispone de alarma y de cámaras de seguridad que "ayudarán a esclarecer los hechos".
Apoyo de la Archicofradía del Rosario
Desde la Archicofradía del Rosario han querido manifestar su apoyo a la hermandad, así como trasladar su "repulsa a este y otros hechos similares" que vienen sufriendo las hermandades y parroquias en los últimos meses.
