Azarías, el proyecto de la Soledad para la igualdad de oportunidades en el Polígono Sur

El proyecto Azarías impulsado por la hermandad de la Soledad de San Lorenzo ha iniciado este año su décimo curso. Se trata de un programa de acompañamiento educativo, social y personal para jóvenes con buen potencial académico que viven en el Polígono Sur. El origen fue la petición a la hermandad de unos calentadores para combatir el frio de las aulas. Venía de la hoy directora del colegio público Romero Murube, quien indicó que era una pena que los alumnos buenos no tuvieran oportunidad de llegar más lejos con sus estudios por falta de apoyo.

“El nombre del centro ya nos indicaba que teníamos que estar ahí apoyando”, señala Pepe Rodríguez, hermano mayor. El que fuera conservador del Alcázar fue un destacado miembro de la cofradía del Sábado Santo.

Con esta petición surge el proyecto de apoyo para que todos tengan igualdad de oportunidades. Hoy día, diez cursos después los tres centros de la zona forman parte de la iniciativa. Romero Murube, Domínguez Ortiz y el Instituto Polígono Sur son el lugar donde se centra esta importante labor.

Del frío en las aulas al calor del acompañamiento

El acompañamiento se inicia en tercero de ESO hasta que el alumno pueda seguir su desarrollo personal. Clases de refuerzo en matemáticas, lengua e ingles impartidas por profesionales de las materias, siendo este capítulo el de mayor coste. Son clases de refuerzo dos días a la semana.

Kevin Guzmán es el coordinador del proyecto por parte de la Hermandad y nos cuenta con satisfacción que a lo largo de estos años han sido beneficiarios del programa más de cien alumnos. “Ahora mismo tenemos a cuatro graduados, tres en magisterio y uno en psicología, ocho alumnos ya en la Universidad, nueve en grados superiores de FP y entre tercero de Eso y segundo de Bachiller otros veinte alumnos. Es curioso que muchos muestran su interés por ser médicos o enfermeras. Uno de los universitarios estudia Periodismo.”

Tanto el hermano mayor como el responsable de Azarías matizan que en un barrio donde hay una gran implantación de la Iglesia evangélica o de musulmanes la hermandad de la Soledad no hace distinciones “lo importante son las personas”. Pero ambos reconocen la dificultad que a veces supone para estos chicos el entorno familiar, mayormente un matriarcado. Circunstancias familiares que llevan a una importante cota de absentismo, Sin embargo, a pesar de todo las satisfacciones finales siguen siendo muchas. “Cuando comenzamos apenas llegaba uno o dos alumnos a selectividad. Ahora hemos conseguido algún año que ya sean muchos más y ya tenemos ocho estudiantes en la Universidad.”

Una década sembrando futuro en el Polígono Sur

Azarías centro su actividad en tres áreas concretas. La primera es la selección de los alumnos en colaboración directa con los tres centros de la zona. Seguidamente se hace un trabajo de tutoria personalizada con cada uno de ellos y todo ello con la colaboración de un coordinador pedagógico que permite un seguimiento adecuado del trabajo. Las evaluaciones del programa se hacen con los alumnos y también con la familia, a las que desde un primer momento se pretende involucrar.

Este verano pusieron en marcha una experiencia piloto. Premiar a dos alumnos por su constancia en la asistencia durante un trimestre. El premio fue asistir a un campamento de verano del Colegio Británico donde además consiguieron ambos alumnos el título de socorristas.

“Muchas veces la caridad no es solo aportar dinero, sino implicarse personalmente y acompañar en el camino al que lo necesita” Pepe Rodríguez

No solo se actúa en educación para salir de la marginalidad en el Polígono Sur. La cofradía del Sábado Santo presta también apoyo material a las familias para que puedan salir adelante en el día a día y además puedan seguir haciendo frente a las necesidades que sus hijos tienen para poder estudiar. Azarías, cuyo nombre de origen bíblico viene del sentido de acompañamiento, se financia con convenios con empresas.

Sin embargo, no es la única acción social que se desarrolla. La comisión de caridad tiene una fuerte implicación en el Economato Social de las hermandades del Casco Antiguo, donde actualmente 34 familias reciben ayuda por parte de la Soledad. También en el Hogar de San José de la Montaña participan no solo económicamente sino con convivencias entre los niños acogidos y el grupo joven. El seminario diocesano, las religiosas Oblatas de la calle Relator o el comedor social de la Orden de la Cruz de Malta son también lugares donde se actúa.

Y en puertas otro proyecto de gran calado “Campanas de San Lorenzo”, En colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer se va a iniciar este noviembre un programa de acompañamiento con médicos y profesionales de la Asociación. El programa arranca con la atención a cinco hermanos enfermos de cáncer, y es intención de la hermandad que cuando consigan la curación definitiva se toque la campana, como en el Hospital Virgen del Rocío, pero esta vez será la campana de la torre de la parroquia de San Lorenzo.”

“En nuestra hermandad -dice Pepe Rodríguez- hacemos un seguimiento telefónico semanal de los hermanos con alguna enfermedad interesándonos por si necesitan algún tipo de ayuda concreto. Ahora son 47 hermanos los que reciben esta llamada. Muchas veces la caridad no es solo aportar dinero sino implicarse personalmente y acompañar en el camino al que lo necesita”

La hermandad de la Soledad de San Lorenzo cuenta aproximadamente con 2.700 hermanos. De ellos 993 participaron en la estación de penitencia el pasado Sabado Santo. Mas información del proyecto Azarías en www.proyectoazarias.org.