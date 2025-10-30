Horarios y recorrido de la Esperanza de Triana en su vuelta de la Catedral este sábado

La Misión de la Esperanza de Triana por el 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción llega a su fin. Hace poco menos de 30 días que la Dolorosa de la calle Pureza cruzó las puertas de la Capilla de los Marineros en busca del Polígono Sur para vivir unas jornadas históricas y ahora, algo menos de un mes después, el cortejo trianero saldrá de la Catedral para recorrer por última vez, hasta Semana Santa, las calles de la ciudad y regresar a su templo.

Las lluvias que dejaron graves inundaciones en Sevilla este miércoles no han podido con la decoración de la calle pureza, que sigue llena de lámparas, arcos de flores y balconeras a la espera de que vuelva su vecina más ilustre. Quienes viven en la calle, muchos de los cuales acostumbran a visitar a la Dolorosa siempre que pueden, llevan desde el 3 de octubre mirando el calendario. En sus almanaques hay una fecha clave: el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, su Esperanza vuelve definitivamente a casa.

Estos días, la Dolorosa Trianera ha dejado atrás el trascoro de la Catedral, donde se ha realizado un besamanos y ha sido trasladada hasta el Altar Mayor del templo metropolitano. Así, este viernes se celebrará el último día de Triduo -el cuarto en las últimas cuatro semana- en honor a la Virgen y este sábado tendrá lugar la función de clausura de la Misión de la Esperanza y la conmemoración del LXXV Aniversario del Dogma de la Asunción a las 11:00.

Recorridos

Los últimos momentos para poder ver a la Esperanza de Triana ante este escenario será durante las dos jornadas que restan. El horario es de 8:00 a 10:30, tanto po la Puerta de San Miguel, como por la de Palos; de 10:30 a 19:00, por la Puerta del Príncipe; y a partir de las 19:00 hasta que termine el Triduo, mediante las puertas de San Miguel y Palos.

Con este último traslado de vuelta, la Hermandad pone punto y final a las celebraciones que han tenido lugar durante estos días para conmemorar los 75 años desde que Pío XII proclamara el Dogma de la Asunción, que, para la corporación es "una verdad fundamental de la fe católica que establece que la Virgen María, al término de su vida terrenal, fue elevada al cielo en cuerpo y alma, sin experimentar la corrupción de la tumba".

El cortejo saldrá por la Puerta de San Miguel y recorriendo la Avenida de la Constitución, Plaza Nueva (donde será recibida por la corporación municipal), Tetuán, Rioja, visita al Convento del Santo Ángel, Plaza de la Magdalena, San Pablo, visita a la Real Parroquia de Santa María Magdalena, Puerta de Triana, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, visita a la Hermandad del Carmen en su capilla, Plaza del Altozano, San Jorge, Antillano Campos, Pagés del Corro, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella en su capilla, Rodrigo de Triana, Fabié, Pureza y entrada en la Capilla de los Marineros a la 2:00 de la madrugada.