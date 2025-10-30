El primer exoesqueleto pediátrico llega a Sevilla de la mano del centro de estimulación precoz del Buen Fin

Arbel ha dado alguno de sus primeros pasos este jueves. Ante los ojos del presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez, y el delegado de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis, Marcelino Manzano, este niño de 11 años del centro de estimulación precoz del Buen Fin ha andado gracias al primer exoesqueleto pediátrico que se utiliza en la ciudad de Sevilla. Un gran avance que ha facilitado un donante anónimo y que ha podido poner en marcha la sección de caridad de la corporación del Miércoles Santo.

El pequeño nació con atrofia muscular espinal tipo 2 (AME), una enfermedad que le impide caminar. Gracias a este nuevo exoesqueleto pediátrico ATLAS 2030, que cuenta con un mecanismo único que se adapta a cada menor con parálisis cerebral, Arbel ha podido dar algunos pasos, ya que este innovador mecanismo imita el movimiento de la musculatura. Como él, otros cuatro niños ha podido utilizarlo, lo que ha provocado grandes avances en sus tratamientos.

"La incorporación de este exoesqueleto supone un salto cualitativo en la terapia infantil", ha explicado el hermano mayor de la corporación, Carlos Pérez, en el acto de presentación que ha tenido lugar en el centro. El responsable de la Hermandad ha detallado que esta tecnología "No solo amplía las posibilidades de tratamiento, sino que también nos permitirá generar evidencia científica sobre su impacto real en la rehabilitación pediátrica". Con todo, ha defendido que se trata de "un proyecto muy especial para nuestra entidad por el impacto que sabemos que va a tener en uno de nuestros colectivos prioritarios: los menores con discapacidad y sus familias".

Comienza una investigación clínica

Este nuevo aparato mejora significativamente la calidad de vida de los pequeños que tienen parálisis cerebral y hace que la entidad se suba a la vanguardia de la atención infantil en materia de rehabilitación. Su uso pondrá en marcha una investigación clínica para evaluar los resultados que se obtienen de su uso continuado. El objetivo de Marsi Bionics, empresa que colabora en ele proyecto, es sentar las bases para la elaboración de nuevos protocolos de rehabilitación infantil con pruebas en una muestra de los niños del centro.

El exoesqueleto ha sido desarrollado por la propia Marsi Bionics y creado por Elena García Armada, prestigiosa científica del CSIC y CEO de la compañía. Su puesta en marcha ya le han valido múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional gracias a sus efectos en la mejora de la calidad de vida de los menores.

Por el momento, parece que es todo un éxito. Los fisioterapeutas que trabajan con los niños detallan el impacto positivo que ha provocado en las primeras sesiones. "Observamos mejoras significativas en el desarrollo físico, psicológico y académico de los niños y niñas, reflejadas en una mayor autonomía, participación, atención, autopercepción, socialización, seguridad y confianza", ha explicado Cristina Carmona, una de las profesionales. Además, la estructura abre un nuevo abanico de posibilidades terapéuticas desde un enfoque lúdico y funcional.