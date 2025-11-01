La Esperanza llena de gloria asuncionista las calles de Sevilla

Cuando Pío XII proclamó en 1950 el Dogma de la Asunción de la Virgen a los cielos, no podría imaginar que lejos de Roma los ecos de aquella fiesta para el catolicismo perdurarían setenta y cinco años después en la ciudad de Sevilla y en el barrio de Triana.

Poco más tarde de las tres y media de la tarde salía la cruz alzada por la Puerta de San Miguel, antecedida por la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Unos setecientos cirios acompañaron a la Virgen en el único traslado en el que la hermandad permitió acompañar a la imagen en un cortejo. Media hora después la Esperanza salió a una avenida de la Constitución a rebosar de público que la recibió entre vítores y aplausos.

Expectación en la avenida de la Constitución antes del paso de la Esperanza de Triana en su regreso a la Capilla de los Marineros / Pablo García Torrejón

A un buen ritmo pero con una lucidez constante la Virgen cruzó una de las arterias principales de la ciudad sobre el paso cedido por la hermandad de la Purísima de La Algaba. En el Ayuntamiento de Sevilla esperaba el coro gaditano de Julio Pardo quien cantó junto a la Banda de las Cigarreras las marchas Pasan los Campanilleros y Pureza Marinera, esta última con autoría del padre del director del coro y que está enterrado en el columbario de la Capilla de los Marineros.

La calle Tetuán sirvió para que el paso ganara algo más de tiempo y recuperar un leve retraso acumulado. Con el ocaso llegaba a la iglesia del Santo Ángel arropada de una gran bulla. Bajo el dintel de la iglesia conventual carmelita esperaba la Virgen de la Salud de Juan de Astorga. Los auxiliares del paso se afanaron en encender el paso de la Esperanza que lucía unos altos codales rememorando estampas antiguas.

La Esperanza de Triana frente al Ayuntamiento de Sevilla en su regreso a la Capilla de los Marineros / Pablo García Torrejón

La luz dorada de las farolas de la calle San Pablo alumbraba a la Esperanza en su llegada a la Parroquia de la Magdalena. El tañido de las campanas anunciaba el gozo de la llegada de la Virgen que arribó a sones de marchas como Tras tu verde manto o La Misión de la Esperanza. Con la noche cerrada avanzaba por Reyes Católicos, momento en el que se puedo escuchar el pasodoble Churumbelerías del jienense Emilio Cebrián.

Por delante, a la Esperanza le queda una larga noche de procesión por su barrio de Triana y que servirá para poner el broche de oro a un mes histórico para la corporación.